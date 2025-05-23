東張西望｜啟德白衣老伯匍匐過馬路　突從花槽爬出疑患腦退化症

【王汛文 / 啟德 / 腦退化症 / 東張西望】夜晚馬路草叢中有人突然爬出？近日，網絡瘋傳一段影片，有司機夜晚開車經過啟德承啟道時，見到馬路旁花槽中有老伯爬出，並緩緩匍匐過馬路，十分危險。

昨日（22日）一集《東張西望》節目報道此事，原來事發於晚上8時許，司機阿傑見到有老伯突然爬到馬路上，停駛下車查看情況，他猜測老伯可能患腦退化症，後續咁處理……

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東張西望｜啟德白衣老伯匍匐過馬路

事發於啟德承啟道的馬路上，當時已是夜晚8時許，天色較暗，1名身著白色衫的老伯從花草中爬出，一邊跪著一邊匍匐，車主阿傑立即倒車停駛，下車查看情況：

「原來佢只係想過對面馬路，其實佢一直都冇答我任何嘢，但我知道佢聽得明我講乜嘢。因為我話我扶起你，你就畀隻手我啦，咁佢就遞起隻手畀我，其實嗰一段路就唔應該有人行過去。」

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東張西望｜疑患腦退化症兼肌肉力量不足

隨後，阿傑便扶起老伯，並將他攙扶回到行人路；他表示，雖然不知道老伯會獨自出現在馬路中間，當時天色已晚十分危險；阿傑認為老伯應該不是「碰瓷黨」，而是猜測其患有「腦退化症」，可能自己也不知道身處何處，只知道要過馬路。

阿傑表示，當時他攙扶老伯過馬路發現他能夠走路，至於此前為何要趴在地上匍匐，可能是因為肌肉力量不夠而無法支撐起站起來，才出現需要爬過馬路的情況。

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