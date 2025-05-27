與萌寵同遊「寵物界博覽會」 優質寵物用品展2025 

香港愈來愈多人飼養寵物，不少飼主對高品質、天然及智能化的寵物用品需求持續增加，亦相當重視寵物醫療、美容及娛樂等服務，帶動寵物經濟蓬勃發展。去年「優質寵物用品展」吸引了大量訪客及寵物入場，盛況非常。今年「優質寵物用品展2025」載譽重來，將於2025年6月6日至6月8日在香港會議展覽中心Hall 3CDE舉行，今屆更首次舉辦「螳潮滙展」展出螳螂活體，以及全港首個沉浸式甲蟲館「甲蟲之森」#，為寵物及主人帶來業界最新產品及資訊，飼主更可以攜帶愛寵入場*，共同體驗購物樂趣與精彩活動。

▲ 飼主可以攜帶愛寵入場「優質寵物用品展2025」，共同體驗購物樂趣與精彩活動。

寵物同樂與互動體驗

「優質寵物用品展2025」參展商包括本地及國際知名寵物品牌，涵蓋寵物食品、飼料、飲料、服飾、玩具、美容護理、清潔用品、保健藥物、籠舍等多元化的產品。飼主可以在展會中一站式選購適合自家寵物的用品，無論是天然糧食、功能性零食，還是智能寵物用品，皆能滿足不同需求。此外，展會亦提供新品試用、試食及優惠活動，讓飼主可以即時知道產品是否適合愛寵，並以實惠價格為愛寵添置必需品。

▲ 「優質寵物用品展2025」涵蓋寵物食品、飼料、飲料、服飾、玩具、美容護理、清潔用品、保健藥物、籠舍等多元化的產品。

「螳潮滙展」主題展館首次亮相

博覽更推出會展首個螳螂活體展覽「螳潮滙展」，展出50種來自世界各地的螳螂品種。當中最為矚目的螳螂自然少不了「三花」螳螂，包括來自非洲坦尚尼亞的「魔花螳螂」、來自亞熱帶的「蘭花螳螂」和東南非的「刺花螳螂」。除了這些明星級螳螂之外，還有印度的小提琴螳螂、東非的瘤刺螳螂（它是暫時已知世界上最大的螳螂）、印尼雙盾螳螂、亞熱帶弧紋螳螂、馬來西亞黃花螳螂，以及多種來自亞熱帶的枯葉螳螂，如非洲樹枝螳螂和南美洲枯葉螳螂等「模仿大師」。

除此之外，《螳潮匯展》更會展出變異體色的黃化螳螂，確實是機會難逢。現場更設有多項精彩活動，包括全港首個沉浸式甲蟲館「甲蟲之森」#、第18屆狗狗全國運動會（第7站）、大瀧愛寵冠軍狗展、業餘犬種豁免賽2025及MoCity毛城城「優秀寵物業從業員嘉許禮」等，讓飼主與寵物共創美好回憶。

公眾教育與公益活動

大會一直提倡「愛護動物，尊重生命」，希望通過教育與公益活動，提升公眾對動物福利的認知，教育市民正確飼養寵物的方法及觀念，承載社會責任。每屆邀請多個慈善團體和寵物協會一同參與，推廣動物福利及領養活動，鼓勵市民關注流浪動物議題。另邀來獸醫及寵物專家舉辦不同類型的講座，分享實用知識，主題圍繞寵物健康、行為訓練及營養管理等，幫助飼主提升照護寵物的能力。

▲ 「優質寵物用品展2025」邀請多個慈善團體和寵物協會一同參與，推廣動物福利及領養活動，鼓勵市民關注流浪動物議題。

「優質寵物用品展2025」

日期：2025年6月6日至6月8日（五至日）

時間：

6/6/2025｜12:00-21:00

7/6/2025｜12:00-21:00

8/6/2025｜12:00-20:00

地點：香港會議展覽中心Hall 3CDE

詳情：https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/ppsexpo2025

入場費：港幣$30元（寵物、持傷殘人士證或長者咭人士、身高1米以下小童均免費入場）

售票方法：現場接受現金／八達通／信用卡付款

網上售票：

Alipay：https://bit.ly/43gMLkc

KKday：https://bit.ly/4dqUzV5

*【入場細則】

* 每位入場人士可攜帶一隻寵物進場，需確保自行照顧及管束其寵物，如超出「一人一寵」規則，主辦單位將有權拒絕該人士進場。

* 任何人士不得攜帶雀鳥進入會場。

* 所有攜帶寵物入士需遵守官方公佈之「攜帶寵物入場守則」：https://bit.ly/43zuIa5。

* 請各寵物主人採取適當的保護及預防措施，防止寵物受寄生蟲感染或感染其他寵物。

* 活動優惠須受有關條款及細則約束。

* 所有活動及節目將以大會現場公布為準。

* 如有任何爭議，大會保留最終決定權。

# 甲蟲館入場需額外收費。

（特約）