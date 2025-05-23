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腦動脈瘤｜男子沖涼突爆血管險死　醫揭1時間沖涼最高危　恐腦動脈瘤破裂

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 洗澡可能誘發腦動脈瘤破裂
  • 晨間洗浴時段動脈瘤破裂風險高
  • 高危族群應定期進行腦血管篩檢

【洗澡／淋浴／浴室／暈倒／腦動脈瘤】洗澡除了潔淨身體，亦有提神的作用。內地一名男子近日在淋浴期間突然感到頭劇痛，後腦如同被重鎚一擊，隨即在浴室暈倒，幸好及時送院搶救撿回一命。有醫生指出，洗澡有機會刺激腦動脈瘤破裂，有3大動作極高危可以瞬間致命。

腦動脈瘤｜晨浴時突發劇痛 緊急送醫確診動脈瘤破裂

綜合內媒報道，中國鄭州一名男子早上起床有淋浴的習慣，事發當他如常晨起洗澡。當溫水流沖淋肩頸時，他突然感到後腦猶如被「鐵鎚重擊」般劇痛，隨即倒地並出現意識模糊、劇烈嘔吐等症狀。家人聞聲及時將男事主送院搶救。經檢查後發現他「蛛網膜下腔積血」和「四腦室內積血」，推斷可能是顱內動脈瘤破裂所致，需要緊急做手術將動脈瘤切除。幸好手術成功，他兩星期後康復出院，目前恢復良好，與常人無異。

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腦動脈瘤｜專家解析：洗澡時間是關鍵

鄭東院區神經外科副主任周武濤解釋，腦動脈瘤並非腫瘤，而是腦血管壁異常膨出的「血泡」。洗澡時多種因素可能誘發破裂：

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血壓劇烈波動：冷熱水交替刺激導致血管反覆收縮擴張

姿勢改變：彎腰洗頭時顱內壓可驟升30%

屏氣動作：搓澡時無意識憋氣使胸腔壓力倍增

臨床數據顯示，約15%的動脈瘤破裂發生在晨間洗浴時段，與人體「晨峰血壓」，如上午6-10點血壓自然升高20-30mmHg，形成疊加效應。

腦動脈瘤｜高危族群需定期篩檢 警惕「重鎚式頭痛」

周武濤特別提醒，以下高危人群應每年進行腦血管篩檢：

  • 長期吸煙：每年吸食超過10包
  • 家族中有2宗以上腦出血史
  • 多囊性腎患者：合併動脈瘤風險達40%
  • 偏頭痛伴隨視覺先兆

當中76%的動脈瘤破裂會出現「重鎚式頭痛」，其疼痛程度遠超普通偏頭痛，常伴隨頸部僵硬、畏光、短暫意識喪失等症狀。常規體檢一般難以發現未破裂動脈瘤，需通過專門的CT或核磁共振腦血管影像技術檢查。專家建議45歲以上人群在常規體檢中加入腦血管檢查項目，一旦發現動脈瘤應及時就醫，避免這顆「不定時炸彈」突然爆發危及生命。

腦動脈瘤｜腦動脈瘤或與遺傳有關

本港腦神經外科專科黃秉康醫生曾在接受訪問時指出，腦動脈瘤是腦血管畸形的一種情況，當腦血管部分的血管壁因為不明原因而變得較為薄弱或相對薄弱，高壓的動脈血將薄弱的血管壁擠出，形成汽球狀血腫瘤，成因或與遺傳因素有關。因此，家族病史如有腦動脈血管瘤記錄，患有血管瘤的機會較大。

一般而言，患者年紀越大，病發風險越高，但20、30歲突然發病的患者亦大有人在，發病率約為3至4%。不少患者的腦動脈瘤可以在沒有先兆下突然爆裂，患者一般需接受血管造影檢查才會發現腦動脈瘤，因此患者就像背上一個不知何時會爆炸的炸彈。 另外，也有患者在發病時會出現以下症狀：

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黃秉康醫生指出，當發現家人出現上述症狀時，必須盡快叫救護車將患者送到醫院。當患者腦動脈瘤爆裂時，需立即進行開腦手術為腦部紓壓，但即使患者完成手術，未來亦恐有永久性的功能殘障。

因此，如果家人有腦動脈瘤病史、或被診斷出患有未爆破的腦動脈瘤的患者，黃秉康醫生建議他們在日常生活上需採取以下預防措施：

  • 保持血壓正常，按醫生處方服食降血壓藥及糖尿藥
  • 不可吸煙及喝酒
  • 不可進行刺激活動
  • 保持心境平和，心情忌激動
  • 避免吃剌激性食物
  • 諮詢醫生後，進行適量運動

腦動脈瘤｜頭痛6大成因

台灣整形外科醫生李秉勳曾在其Facebook專頁聯同牙醫黃文龍合作，指出頭痛成因良多，當出現某些因素，引起大腦血管擴張，壓迫到腦神經，就有可能會出現頭痛。除了壓力、失眠、天氣等原因，食物其實亦有可能成為頭痛成因。

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