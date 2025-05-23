胃癌丨知名女主持驚患胃癌　後悔為事業犧牲親子時光：最放不下兒子

【胃癌／焦慮症／抑鬱症／癌症／症狀】內地知名女主持人曹穎驚傳罹患胃癌，她近日在節目《乘風2025》中自曝罹患胃癌。她坦言後悔拚事業，最令她放不下的是年紀尚幼的兒子，「事業做得再好，也不如多陪他長大。」消息傳出後引發網友感慨。

綜合內媒報道，現年51歲的曹穎在節目《乘風2025》中透露罹患胃癌，當時診斷出患癌後，坦言感到後悔，「我是真的後悔，兒子還小，你給事業做得再好，也不如多陪他長大。如果我不在了，誰能像我這麼愛他。」

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除了胃癌外，曹穎還曾患有焦慮症及輕度抑鬱症，聲帶亦動過小手術，她坦言，「其實我不是超人，只是被迫變得堅強。每個晚上，我都要說服自己撐下去。」並感嘆道，「我真的明白了，再多的掌聲，都比不上孩子的一個擁抱。」

報道提到，曹穎完成胃癌手術僅8天，便迅速復工進行直播帶貨，當時醫生建議她術後至少要休養3個月，但她仍決定重返工作。曹穎患癌消息傳出後，不少網民留言表示，「千萬不要太累了，保重好自己身體！」、「曹穎的經歷提醒我們，健康才是最大的財富！」、「體檢真的很有必要！」。但也有人質疑她不遵從醫囑，「為什麼這麼拼不是應該好好休息嗎？」、「生了病就遵醫囑好好養病，剛做完手術就工作。真的是要錢不要命。」

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曹穎生於北京，以親和自然的主持風格及紮實演技聞名，曾獲2001年「金鷹獎觀眾最喜愛女演員獎」及2009年「華語主持群星會最具魅力主持獎」，代表作包括電視劇《莞香》、《天仙配後傳》、《家大業大》等，與演員王斑育有一子王梓涵。

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