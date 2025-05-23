方媛疑懷孕︱郭富城太太方媛被傳為「追仔」懷第三胎　天王嫂開直播兩個細節疑洩露玄機

【郭富城 / 方媛 / 四大天王】郭富城與方媛在2017年結婚，二人婚後育有兩女，早前方媛在社交平台分享過母親節的照片，當中一張相被發現她腹部微隆，疑現年37歲方媛為「追仔」當「高齡產婦」懷第三胎，有網民留言追問否有喜，但方媛卻一直未有回應。

早前，郭富城到訪小學與師生同樂，之後接受訪TVB娛樂新聞台訪問，被問及太太再度有喜的傳聞時，城城沒正面回應，不承認也不否認只表示多謝網友關心，更似有暗示地稱：「其實我都講咗小朋友係上天恩賜嘅禮物，係好感恩嘅事，但我又唔會回應太多。」

至今方媛在日前開直播，而且不開濾鏡以真實容貌示人。可是方媛一臉倦容，不過胃口不錯，在直播時不停食東西，更令人猜測因懷孕食慾大增。同時，她身穿寬鬆粉紅色上衣，疑為遮孕肚。

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