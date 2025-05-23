恩愛夫妻｜鄭則仕60歲演員妻激罕露面氣質勝從前　陪老公捱過千萬欠債從不用名牌

【鄭則仕/林燕明/夫妻之道】影帝鄭則仕（Kent哥）日前74歲生日，一班圈中好友齊為他賀壽，他的60歲太太林燕明也有在場，陳煒事後將合照分享至社交網，見到演員出身的林燕明雖然有了些許歲月痕跡，但氣質更勝從前，看起來優雅溫婉！早年Kent哥經歷破產欠債過千萬，林燕明也不離不棄，絕對是超級賢妻！

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肥貓鄭則仕｜74歲生日獲圈中好友賀壽

Kent哥縱橫演藝圈多年，在圈中人緣甚廣，他於22日踏入74歲生日，一班好友包括陳煒夫婦、鮑起靜夫婦、邵美琪、苑瓊丹、黃浩然夫婦等齊齊為他慶祝生日，生日飯局上有巨型壽桃及蛋糕，大家還一起唱生日歌，非常高興。

陳煒在社交平台分享合照，並留言為Kent哥送上祝福：「今年大佬嘅生日，適逢榮獲第五屆斑彩螺奬新時代最受歡迎男演員，可謂雙喜臨門，祝大佬身體健康，心想事成，接多啲好戲，攞多啲大獎。好慶幸每年都可以相約一班好友同親愛嘅大佬祝壽，大家食得開心傾得盡情，年年有今日、歲歲聚一聚。」

Kent哥自己也有在微博開心留言：「謝謝陳煒和夫君陳醫師的安排，謝謝石榴仙女下凡來，謝謝鮑起靜方平夫妻，黃浩然和太太嘉嘉，邵美琪出席晚餐，更要謝謝他們給我發紅包，原來收紅包是很開心的，哈哈哈。」

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鄭則仕老婆｜60歲愛妻林燕明激罕露面

Kent哥愛妻林燕明及疑是兒子和新抱亦有激罕現身飯局，染了一頭啡髮的林燕明坐在老公身邊，身穿白衫仙氣十足，還開心擺出心心甫士拍照，無論樣貌身材均保養得宜，氣質極優雅，看不出已經年屆60歲！

林燕明比Kent哥年輕14歲，曾參演《老虎出更2》、《獄中龍》等電影，他在1991年結婚，先後誕下一子一女後，林燕明就息影相夫教子。Kent哥曾講過遇到太太是一生中最幸運的事，並感謝太太陪自己捱過低潮，因為他早於90年代與朋友合資開電影公司，但因市道不好而欠債過千萬，一家人要由豪宅搬到幾百呎單位，但太太從未埋怨亦對自己不離不棄，而且生活慳儉，從不用名牌。

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鄭則仕夫妻｜曾破產欠債過千萬 太太不離不棄

為了還債，Kent哥當年要長居內地拍劇，太太則留港母兼父職獨力照顧一對仔女，幸好子女十分乖巧，如今已長大成人，大女30多歲，細仔20多歲，兩個都已成家立室，並於去年榮升外父外母。

他們現時和兒子及媳婦同住，去年曾透露很開心：「他們願意和我們一起住，四個人熱鬧一倍，平日生活洗衣燙衣，有人順便互相照顧，我諗他們滿意吧，兒子工作寫手機遊戲程式，女兒和女婿在上海，她在大公司做marketing工作，早兩年派駐新加坡，認識一位由西安到新加坡工作的男友，拍拖5年，今年結婚，一起住在上海。」如今一家人生活美滿，可謂苦盡甘來。

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