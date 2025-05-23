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女神媽媽︱42歲兩子靚媽帶細仔逛街人有三急　為兒子瘋狂清潔公廁惹爭議

家事百科

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2025/05/23 14:03

最後更新： 12 小時前

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女神媽媽瘋狂清潔公廁惹爭議。

【孫慧雪/公廁/KOL／怪獸家長】育有兩子的孫慧雪(雪雪)，自從做了媽媽後，減少工作量，本身是TVB藝員的她約滿離巢後轉型做KOL。最近她就在小紅書上載了一條短片惹爭議。事緣她與細仔逛商場，仔仔人有三急去公廁，事前雪雪瘋狂清潔廁所，行為令到網民為之側目！

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孫慧雪於2016年嫁木材、夾板批發商「富二代」羅天彥（Edwin Lo），翌年大仔「水哥」羅駿滐（Riley）出世，前年再誕細仔「肉肉哥」Rian，組成幸福四口之家。雪雪近年都收起性感，轉型做靚媽，不再續約TVB的她轉做KOL，勤力拍片上小紅書。

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怪獸家長︱孫慧雪３招清潔公廁

最近雪雪的一條片就惹爭議，她以「當小朋友在街上突然想去洗手間，瞬間變成清潔廁所特工」為題發帖，影片中她拖着細仔於商場閒逛，突然小朋友表示想去廁所，鏡頭一轉孫慧雪已到達廁格，她蹲起來先用清潔劑狂噴廁所板，之後她一臉嫌棄拎起廁板，再次狂噴清潔劑，更用廁格內的刷子瘋狂清潔馬桶，再用紙巾抹乾廁板，並再噴清潔液。

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怪獸家長︱網民質疑孫慧雪在家中拍攝

雪雪跟手再拿起一卷廁紙，重重綑起廁板，完全隔絕兒子掂到廁板的機會，之後才示意細仔如廁。影片一出即時引起廣泛討論，很多網民都留言介紹雪雪買「一次性廁所墊」就不用這麼麻煩。另外，有網民就睇得好細緻，指雪雪應該在家中拍攝，因為她的裙襬已經拖地，愛乾淨的她不可能任裙襬拖地。以及公廁突然有廁所擦出現也是相當奇怪！

亦有同時媽媽級的網民笑言，雪雪清潔時間太長，「小朋友應該瀨咗了」，也有網民指用廁紙重重綑實廁板，根本是錯誤做法，因為在廁格中的廁紙，好有可能被沖廁的廁所水沾污過，上面的含菌量分分鐘比廁板還骯髒，所以這樣做可能令兒子承受更大的健康風險。

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