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優惠情報｜Häagen-Dazs推三款芒果特飲 買一送一享雙倍甜美冰爽

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2025/05/23 15:40

最後更新： 12 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

於即日起至5月25日，或6月4日至 6月8日期間親臨專門店，購買指定「Summer Mango Bliss系列」特飲一杯，即可額外獲得同款口味特飲一杯 !

五月芒果季節開鑼，Häagen-Dazs™ 即日起呈獻Summer Mango Bliss ，以Häagen-Dazs™的頂級絲滑雪糕，再以超強創意及匠心配搭各種嚴選優質食材，推出三款全新且期待度極高的芒果風味特飲。

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三款芒果風味特飲包括以芒果及菠蘿等熱帶水果為主軸，打造透心涼的「熱帶芒情」；添上柚子檸檬馬卡龍雪糕、芒果雪糕，口味清新尤如夏日微風的「甘露滋味」，以及重新喚起經典港式甜品回憶，永恆的完美配對 — 芒果椰汁融和的「芒椰派對」，為酷暑加添甜美冰爽體驗。Häagen-Dazs™ 又推出買一送一優惠，顧客只需於即日起至5月25日，或6月4日至 6月8日期間親臨專門店，購買指定「Summer Mango Bliss系列」特飲一杯，即可額外獲得同款口味特飲一杯，以震撼優惠歎盡極上芒果滋味！

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