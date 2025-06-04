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優惠情報｜Häagen-Dazs雪糕特飲買一送一 3款口味芒果特飲新登場

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 中一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

於即日起至5月25日，或6月4日至 6月8日期間親臨專門店，購買指定「Summer Mango Bliss系列」特飲一杯，即可額外獲得同款口味特飲一杯 !

【Häagen-Dazs買一送一】Häagen-Dazs買一送一優惠！Häagen-Dazs推出全新3款芒果風味特飲，包括「熱帶芒情」、「甘露滋味」及「芒椰派對」。由即日起至6月8日，指定口味特飲買一送一，有興趣的朋友記得把握機會，即睇詳情！

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Häagen-Dazs優惠｜指定口味特飲買一送一

Häagen-Dazs推出3款全新芒果風味特飲，以Häagen-Dazs的頂級絲滑雪糕，再以超強創意及匠心配搭各種嚴選優質食材。3款芒果風味特飲包括以芒果及菠蘿等熱帶水果為主軸，打造透心涼的「熱帶芒情」；添上柚子檸檬馬卡龍雪糕、芒果雪糕，口味清新尤如夏日微風的「甘露滋味」，以及重新喚起經典港式甜品回憶，永恆的完美配對 — 芒果椰汁融和的「芒椰派對」，為酷暑加添甜美冰爽體驗。

Häagen-Dazs於6月4日至8日再推「Summer Mango Bliss」指定口味買一送一優惠，只要購買「熱帶芒情」一杯，即可獲贈「甘露滋味」一杯。

童學園
尖子透視︱11歲單車小將患免疫系統失調　用3年戰勝病魔重返賽場立志為港增光

Häagen-Dazs優惠｜買一送一優惠詳情

推廣日期：2025年6月4日至8日

優惠內容：以$69選購「熱帶芒情」乙杯，即可獲贈「甘露滋味」乙杯。（如「熱帶芒情」售罄，將會以同價值之「甘露滋味」代替。）

銷售點：全線Häagen-Dazs專門店有售（淺水灣The Pulse 及荷里活廣場分店除外）

查詢熱線：2629 6116

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