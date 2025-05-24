吳彥祖教英文｜直播帶貨英語課程一夜吸金逾千萬　吳彥祖建築系高材生懂五國語言

【吳彥祖/頂流男神/英語教學/】現年50歲的吳彥祖近年涉足教育領域，推出英語口語課程《吳彥祖帶你學口語》，日前，他更首次挑戰直播帶貨，與內地知名英語博主楊家成合作，親自推廣自己的英語課程。

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據內地媒體報道，5月21日晚，吳彥祖於社交平台進行首場直播，直播間內架設了4款商品，包括：售價49.8元（人民幣，下同）的口語學習圖書、398元的「90天祖成英語陪跑課」、698元的AI口語陪練課程以及2,486元的「90天真人糾音」課程，直播期間，吳彥祖還特地在口語圖書上簽名。

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吳彥祖教英文｜半小時突破2千套課程

直播主持楊家成透露，吳彥祖開播僅半小時便售出2,000套課程，其中售價398元的「90天祖成英語陪跑課」更熱賣逾2.2萬套，銷售額突破875萬元。

截至5月22日早上8點，吳彥祖的英語課程商品已全部售罄，根據第三方平台數據顯示，這場直播累計觀看人次達1,903萬，總銷售額達千多萬，這位「最帥的英語老師」看來有一定號召力。

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吳彥祖教英文｜網民：噱頭大於實質

今年3月，吳彥祖開設一個名為「吳彥祖教英語」的社交平台賬號，公佈自己增添一個英語老師的身份，並推出《吳彥祖帶你學口語》課程產品，該產品由他真人參與錄製。

對於吳彥祖的英語課程，大眾反應可謂好壞參半，部分消費者購買後發現，每節10分鐘的課程中，吳彥祖僅現身講解5分鐘，其餘時間則由其他老師代課，引發一些人批評明星教學「噱頭大於實質」。不過，也有人認為價格合理且內容實用，能夠提供一定的學習價值。日前直播期間，更有網友留言表示：「當年英語要是吳彥祖教，我上課就不會打瞌睡了！」

吳彥祖教英文｜建築系高材生懂5國語言

生於美國舊金山的吳彥祖畢業於美國奧勒岡大學（University of Oregon）建築系，他可說為建築系高材生，當年未畢業便奪得加州建築大賽亞軍，然而，他最終選擇投身演藝界。

如今他身兼演員、導演、製片人多重身份，而英語成為他與世界各地人士溝通的語言，除了英語外，吳彥祖更懂得粵語、普通話、西班牙語以及上海話，可說甚有語言天份。

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