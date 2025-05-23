結業優惠｜DONKI分店結業大減價　精選零食$1起/玩具精品低至7折

驚安之殿堂（DON DON DONKI）4月底宣布，位於小西灣藍灣廣場分店將營業至5月31日，為感謝4年以來街坊們的支持，分店繼早前推出精選商品低至半價優惠，今次再推第二波Farewell感謝優惠，精選零食低至1蚊，多款玩具精品低至7折，把握機會與好友齊齊shopping！

最新影片推介

結業優惠｜DONKI小西灣店減價零食$1起

DON DON DONKI小西灣店為了答謝街坊4年來的支持，決定推出Farewell感謝優惠震撼第二彈，推出更多超特惠商品。多款精選零食如脆粟米小汽迷你包、北海道醬油拉麵、鹽焦糖米餅、明太子味薯片等均一價低至1元。另外，東京香蕉朱古力味麻糬禮盒、日本傳統仙貝歌舞伎揚、香腸小食卡爾帕斯等，由原價32.9元至59.9元，大減至特價5元。

結業優惠｜玩具精品低至7折

另外，場內多款玩具精品低至7折，包括男士長袖內衣、地板精潔片、吸水浴室防滑墊、浴鹽、室內香氛噴霧、寵物床、冰感濕巾，以至可沖走的口袋紙巾。不妨趁5月31日前，把握機會與好友shopping一番。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

6月1日起，有關小西灣（藍灣廣場）店的貨品退換及退款安排將由銅鑼灣（名珠城）店處理。至於Foodpanda小西灣店的最後服務日為5月23日，即日至5月22日，買滿$350自動享85折，食得爽賺得抵，此優惠適用於所有DON DON DONKI分店！優惠只適用於Foodpanda送遞服務，折扣上限$60。

DON DON DONKI自2019年進駐香港，並於尖沙咀美麗華廣場開設第一間分店，目前在港有11間分店，除了小西灣店，還有尖沙咀、荃灣西、銅鑼灣、中環、將軍澳、屯門、九龍灣、黃埔、鑽石山、旺角等分店。

更多優惠資訊：

結業潮｜文具佬石門分店結業 執笠清貨優惠8折起

7-11優惠｜7-Eleven限時3日75折 Häagen-Dazs/MOVENPICK/DREYER'S雪糕有平

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5