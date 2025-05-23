  • 31°C
香港時間：2025523日 (五) 16:33

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

餐廳情報 | 銅鑼灣燒肉歎盡維港景 午市和牛定食性價比高

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

燒肉石田屋近日推出全新午市和牛定食，以高性價比讓食客享用高質燒肉午餐。(傅承嘉攝)

不論是在銅鑼灣上班或逛街，吃午餐總會有選擇困難症。位於銅鑼灣世貿中心的燒肉石田屋近日推出全新午市和牛定食推廣，以親民價錢即可享受頂級和牛及北海道豚，同時飽覽維港景色，是快閃午餐或悠閒聚會的好選擇！

燒肉石田屋作為神戶過江龍，餐廳裝潢採用日本傳統屋台的簷篷設計，加上木材、藤絲、天然石材及鵝卵石等物料，打造傳統和式氛圍。店內座位全為卡位，部分窗邊座位更可眺望維港景致，食客得以暫時遠離煩囂，舒適地與家人，同事或三五知己享受一頓午餐。

「特選三點」包括腰脊蓋肉、牛小排及牛板腱，油花豐富，是定食餐牌中的頂級享受。(傅承嘉攝)

翻開餐廳新推廣的午市定食餐牌，共有6個套餐可供食客選擇，每個套餐均包括湯和沙律兩款前菜，海帶麵豉湯味道清中帶淡淡鮮味，享用燒肉時呷一兩口即可解油膩。沙律以多款沙律菜墊底，加入洋葱薄條、車厘茄及炸蒜，並淋上特製醬料，清新爽脆又香口，有助食客開胃。

除了和牛冷麵定食外，都會一律配送白飯，價格由$88至$208（另加一），食客即可以性價比甚高的價格享受燒肉之餘，又有飽足感應付下午的挑戰。

最高享受特選三點

餐廳設計的5款燒肉定食，為食客帶來不同部位及口味的肉品，更有豚肉供非嗜牛人士選擇。數到當中最能夠讓食客體驗到最高享受的定食，非「特選三點」莫屬，即腰脊蓋肉、牛小排及牛板腱。3個部位均有着極豐富且平均的大理石紋路油花，油脂相當豐富。

「上赤身四點」赤身肉、肩胛肉、臂心肉及橫隔膜肉經特製醬汁醃製，味道更惹味。(傅承嘉攝)

腰脊蓋肉是牛肉的後腰脊部位，靠近臀部，肉質較有咬口且具濃郁牛脂味。牛小排則取自和牛的胸前肋骨間的肉，肉質軟嫩且脂肪含量高，將肉的四面略燒50秒，即有入口即化的口感，食客趁肉塊下咽前來一口來自北海道的珍珠米飯，美味程度難以言喻。

特製醬汁味道豐盈

除「特選三點」外，「上赤身四點」及「和牛牛肋肉及牛舌」均經過餐廳以特製醬汁醃製過，味道會更為濃厚。「上赤身四點」包括赤身肉、肩胛肉、臂心肉及橫隔膜肉。雖然4個部位的紅肉部位比油花多，但入口都有鬆化口感，而且肉味更濃，是怕肥又追求肉味人士的首選。

「和牛牛肋肉及牛舌」中的牛肋肉雖擁有豐富油花，但經醬汁平衡後，反而略帶惹味的感覺。而牛舌雖以薄切形式上菜，但經猛火燒20至30秒後，即有既爽又脆的口感，膩口的感覺亦會較少，蘸上海鹽夾上青葱入口，味道豐盈有層次。如喜歡原汁原味，下單時可向食店職員要求「走汁」，迎合不同口味的食客。

厚切牛舌是燒肉石田屋的招牌肉品，經猛火燒製後，會有外脆內家多汁的口感。(傅承嘉攝)

冷麵定食透心涼

餐廳又為不嗜牛的食客提供肥瘦均勻的北海道豚選擇，放在網上慢烤，當中的油脂逐漸冒出，同樣有和牛般的吸引。食客如想和牛跟豚肉都品嘗，定食餐牌上亦有和牛牛肋肉配北海道豚的雙併定食選擇。而一大班人到燒肉石田屋用饍又怕食燒肉會熱氣，今次午市定食推廣亦有和牛冷麵選擇，冰凍可口的湯汁搭配爽口彈牙的麵條及鬆化的和牛，不會讓食客感到膩口，在現時酷熱的天氣下享用，反而有清新透心涼的感覺。

點擊圖片放大
+4
+3

燒肉石田屋的招牌菜厚切牛舌雖然不在午市定食餐牌中，但仍是食客必點的肉食單品，每塊厚切牛舌會切成小型麻雀般的大小，並在表面𠝹成格仔狀，方便燒熟之餘又有美感，經猛火燒烤過後，入口會有外脆內軟且爽彈多汁的感覺，食過午市定食仍未夠喉，加點厚切牛舌就剛剛好。

燒肉石田屋
地址︰銅鑼灣告士打道280號世貿中心10樓1001號舖
電話︰2817 7938
營業時間︰12nn - 3:30pm、5:30pm - 10pm

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

最紅大廚｜滙豐信用卡真人騷八強誕生　推餐飲優惠撑本地食肆
17:04 2025/05/21
最紅大廚｜滙豐信用卡真人騷八強誕生　推餐飲優惠撑本地食肆
美食情報｜The Baker & The Bottleman首推午市套餐　20款烘焙新品糅合經典與創意
10:24 2025/05/22
美食情報｜The Baker & The Bottleman首推午市套餐　20款烘焙新品糅合經典與創意
餐廳情報｜私人會所PENTHOUSE飽覽270度維港夜景　主餐廳創新中菜水準高宴客聚餐之選
18:14 2025/05/22
餐廳情報｜私人會所PENTHOUSE飽覽270度維港夜景　主餐廳創新中菜水準高宴客聚餐之選

你可能感興趣

最紅大廚｜滙豐信用卡真人騷八強誕生　推餐飲優惠撑本地食肆
17:04 2025/05/21
最紅大廚｜滙豐信用卡真人騷八強誕生　推餐飲優惠撑本地食肆
美食情報｜The Baker & The Bottleman首推午市套餐　20款烘焙新品糅合經典與創意
10:24 2025/05/22
美食情報｜The Baker & The Bottleman首推午市套餐　20款烘焙新品糅合經典與創意
餐廳情報｜私人會所PENTHOUSE飽覽270度維港夜景　主餐廳創新中菜水準高宴客聚餐之選
18:14 2025/05/22
餐廳情報｜私人會所PENTHOUSE飽覽270度維港夜景　主餐廳創新中菜水準高宴客聚餐之選
美食 著數優惠 牛肉 午餐 世貿中心 wtc more 香港 燒肉 餐廳 銅鑼灣

最高瀏覽

血癌｜28歲女星突然入院　驚患血癌現況曝光　悲喊：神是不是搞錯了？
血癌｜28歲女星突然入院　驚患血癌現況曝光　悲喊：神是不是搞錯了？
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
急症室最長等候時間（05月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月23日 時間12:05）
新冠再臨｜感染新冠病毒輕症易被忽略　揭最新5大中招徵狀　醫生：未必發燒【附4招應對】
新冠再臨｜感染新冠病毒輕症易被忽略　揭最新5大中招徵狀　醫生：未必發燒【附4招應對】
凍齡女神︱周汶錡51歲生日展美魔女凍齡實力　丈夫當年偷食獲原諒昔日型佬走樣
凍齡女神︱周汶錡51歲生日展美魔女凍齡實力　丈夫當年偷食獲原諒昔日型佬走樣