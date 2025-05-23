餐廳情報 | 銅鑼灣燒肉歎盡維港景 午市和牛定食性價比高

不論是在銅鑼灣上班或逛街，吃午餐總會有選擇困難症。位於銅鑼灣世貿中心的燒肉石田屋近日推出全新午市和牛定食推廣，以親民價錢即可享受頂級和牛及北海道豚，同時飽覽維港景色，是快閃午餐或悠閒聚會的好選擇！

燒肉石田屋作為神戶過江龍，餐廳裝潢採用日本傳統屋台的簷篷設計，加上木材、藤絲、天然石材及鵝卵石等物料，打造傳統和式氛圍。店內座位全為卡位，部分窗邊座位更可眺望維港景致，食客得以暫時遠離煩囂，舒適地與家人，同事或三五知己享受一頓午餐。

▲ 「特選三點」包括腰脊蓋肉、牛小排及牛板腱，油花豐富，是定食餐牌中的頂級享受。(傅承嘉攝)

翻開餐廳新推廣的午市定食餐牌，共有6個套餐可供食客選擇，每個套餐均包括湯和沙律兩款前菜，海帶麵豉湯味道清中帶淡淡鮮味，享用燒肉時呷一兩口即可解油膩。沙律以多款沙律菜墊底，加入洋葱薄條、車厘茄及炸蒜，並淋上特製醬料，清新爽脆又香口，有助食客開胃。

除了和牛冷麵定食外，都會一律配送白飯，價格由$88至$208（另加一），食客即可以性價比甚高的價格享受燒肉之餘，又有飽足感應付下午的挑戰。

最高享受特選三點

餐廳設計的5款燒肉定食，為食客帶來不同部位及口味的肉品，更有豚肉供非嗜牛人士選擇。數到當中最能夠讓食客體驗到最高享受的定食，非「特選三點」莫屬，即腰脊蓋肉、牛小排及牛板腱。3個部位均有着極豐富且平均的大理石紋路油花，油脂相當豐富。

▲ 「上赤身四點」赤身肉、肩胛肉、臂心肉及橫隔膜肉經特製醬汁醃製，味道更惹味。(傅承嘉攝)

腰脊蓋肉是牛肉的後腰脊部位，靠近臀部，肉質較有咬口且具濃郁牛脂味。牛小排則取自和牛的胸前肋骨間的肉，肉質軟嫩且脂肪含量高，將肉的四面略燒50秒，即有入口即化的口感，食客趁肉塊下咽前來一口來自北海道的珍珠米飯，美味程度難以言喻。

特製醬汁味道豐盈

除「特選三點」外，「上赤身四點」及「和牛牛肋肉及牛舌」均經過餐廳以特製醬汁醃製過，味道會更為濃厚。「上赤身四點」包括赤身肉、肩胛肉、臂心肉及橫隔膜肉。雖然4個部位的紅肉部位比油花多，但入口都有鬆化口感，而且肉味更濃，是怕肥又追求肉味人士的首選。

「和牛牛肋肉及牛舌」中的牛肋肉雖擁有豐富油花，但經醬汁平衡後，反而略帶惹味的感覺。而牛舌雖以薄切形式上菜，但經猛火燒20至30秒後，即有既爽又脆的口感，膩口的感覺亦會較少，蘸上海鹽夾上青葱入口，味道豐盈有層次。如喜歡原汁原味，下單時可向食店職員要求「走汁」，迎合不同口味的食客。

▲ 厚切牛舌是燒肉石田屋的招牌肉品，經猛火燒製後，會有外脆內家多汁的口感。(傅承嘉攝)

冷麵定食透心涼

餐廳又為不嗜牛的食客提供肥瘦均勻的北海道豚選擇，放在網上慢烤，當中的油脂逐漸冒出，同樣有和牛般的吸引。食客如想和牛跟豚肉都品嘗，定食餐牌上亦有和牛牛肋肉配北海道豚的雙併定食選擇。而一大班人到燒肉石田屋用饍又怕食燒肉會熱氣，今次午市定食推廣亦有和牛冷麵選擇，冰凍可口的湯汁搭配爽口彈牙的麵條及鬆化的和牛，不會讓食客感到膩口，在現時酷熱的天氣下享用，反而有清新透心涼的感覺。

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燒肉石田屋的招牌菜厚切牛舌雖然不在午市定食餐牌中，但仍是食客必點的肉食單品，每塊厚切牛舌會切成小型麻雀般的大小，並在表面𠝹成格仔狀，方便燒熟之餘又有美感，經猛火燒烤過後，入口會有外脆內軟且爽彈多汁的感覺，食過午市定食仍未夠喉，加點厚切牛舌就剛剛好。

燒肉石田屋

地址︰銅鑼灣告士打道280號世貿中心10樓1001號舖

電話︰2817 7938

營業時間︰12nn - 3:30pm、5:30pm - 10pm

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