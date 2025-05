林峯演唱會｜林峯演唱會Chok爆紅館　古天樂探班陳慧琳任首場嘉賓【 內附多圖】

【林峯 / GO WITH THE FLOW演唱會 / 陳慧琳 / 古天樂】睽違九年,林峯再次踏上紅磡香港體育館舞台,舉行一連七場個人演唱會「GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025」,主角阿峯早在月前已為個唱加緊排練。

老闆古天樂不僅代表One Cool送花籃祝賀演唱會成功,古生趁開騷前更親自到紅館探班,兩人跟工作人員一同實測今次演出的煙火效果,周秀娜更為7場演唱會擔任特別嘉賓,拍住林峯一齊「Let’s Get Wet」!

金像獎2025︱《九龍城寨之圍城》5月1日重映 古天樂指《尋秦記》非「都市傳說」會今年內推出

林峯演唱會|周秀娜生日站台

昨晚(22日)首場演唱會順利結束,林峯於下午開騷前偕大隊進行拜神儀式,祈求演出順利,適逢當天是娜姐生日,阿峯於後台為她準備了生日蛋糕送上驚喜,切完蛋糕,壽星女興奮表示:「多謝林峯,我生日正日可以企喺紅館舞台上面過生日,多謝!」使娜姐度過一個難忘又充實的生日。

林峯演唱會|勁歌CHOK舞 氣氛熱爆舞台

林峯的七場紅館演唱會正式展開,今次在形象上可謂花盡心思,還換上全新金髮形象,令人眼前一亮。開場時,林峯穿上Lady Gaga亦鍾情的國際級名師Robert Wun(雲惟駿)設計戰衣出場,先以《愛在記憶中找你》打頭陣,立即掀動全場大合唱,緊接率領舞蹈員跳唱《Not Done With You》、《CHOK》,阿峯脫下大褸露背上陣,歡呼聲震爆紅館。

演唱會當然亦少不了《愛不疚》、《愛在三千宇宙》等經典情歌,林峯早前講過會拉近觀眾距離,果然是講得出做得到,他唱出《Baby Lady》時登上升降斗,向「山頂嘅朋友」派福利,當升到高處,阿峯不禁話:「我畏高,我盡力㗎喇。」

唱畢《幼稚未完》,林峯帶觀眾參觀後台,再走到另一邊的升降台繼續獻唱《One More Time》及《幼稚完》,還用攝影機鳥瞰全場觀眾及自拍Chok樣。

林峯演唱會|「Man姐」佘詩曼連同眾星報道「風暴消息」

林峯轉Look期間,大屏幕驚現「Man姐」佘詩曼!變身主播的阿佘,聯同凌文龍、朱鑑然報道風暴消息,並找來古老闆、吳卓羲、吳林峰、余香凝、胡子彤、張文傑、伍允龍、周秀娜化身市民受訪,論盡「林峯」打到嚟之威力!曾為林峯創作《無傷大雅》的吳林峰將會每晚登場,「林峰」拿起結他與「林峯」同台合唱,為觀眾帶來視聽享受。

林峯演唱會|陳慧琳任首場嘉賓

至於第一場嘉賓是陳慧琳(Kelly),兩人合唱《馴獸師之王》掀起又一高潮,Kelly在台上爆料,原來多年前曾邀林峯擔任演唱會嘉賓,可是遇上打風才被迫甩底,Kelly即約定林峯為其7月紅館個唱再任嘉賓補數,之後Kelly唱出自己當年名曲《隨身聽》,並走到台邊跟觀眾握手,一於為其紅館騷先行預演。

送走Kelly,林峯再度現身舞台,以Medley演繹出《心呼吸》、《如果時間來到》、《反話》等作品再來萬人大合唱;握手位期間,舞台上屏幕回顧林峯入行25年來的經典畫面,由《真情》侍應到2024年《九龍城寨之圍城》陳洛軍,利用AI科技串連阿峯演過角色,見證著他由小人物蛻變到「陳洛軍」,成為獨當一面的影視紅星。

來到安哥環節,林峯帶領男Dancers把澳門個唱戲肉搬到紅館舞台,一邊唱出《Broken》一邊大曬腰力熱跳椅子舞,High爆全場!直到響起《Let’s Get Wet》前奏,林峯脫下外衣變裝背心Look,正當大家將焦點放在阿峯一雙肉臂上,此時壽星女周秀娜終於壓軸登場,當她升上舞台中央,與阿峯貼身起舞,引發全場尖叫聲!

林峯演唱會|首場歌單

1. 愛在記憶中找你

2. Not Done with you

3. CHOK

4. Vampire

5. Once Again

6. 一刀切

7. 愛不疚

8. 愛在三千的宇宙

9. Baby Lady

10. 幼稚未完

11. ONE MORE TIME

12. 幼稚完

13. Come 2 Me

14. Hello

15. 無傷大雅

16. 唱情歌的人

17. (嘉賓陳慧琳合唱)馴獸師之王

18. (嘉賓陳慧琳)隨身聽

19. 我又戀愛了

20. Medley:心呼吸、同林、如果時間來到、忘記傷害、直到你不找我、換過方式愛你、夏雪、旁觀者悲、反話、記得忘記

21. 怕悶的人請舉手

22. Broken

23. ApocaLips

24. Let’s Get Wet(周秀娜舞蹈演繹)

25. Dance Medley:熱能放送+ Heart Attack + Nice

