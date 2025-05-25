詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招

【垃圾電郵/Gmail詐騙電郵】許多人都會使用Gmail，近日Google向全球近20億名Gmail用戶，提醒用戶要立刻刪除一封郵件，雖然看起來是官方寄出的郵件，但實際卻是新型的詐騙，聲稱用戶的Google帳戶遭執法部門傳喚，誘騙用戶點擊連結，並藉此竊取個人資料。

Gmail詐騙電郵｜Gmail出現「無回覆」詐騙電子郵件

根據《每日郵報》報道，Google提醒Gmail用戶，近日有一種新型詐騙手法稱作「無回覆」（no-reply）電子郵件攻擊，受害者會收到來自no-reply@accounts.google.com的信件，內容聲稱Google已接到執法部門的傳票，要求公布用戶帳戶中的所有內容。

Google指，Gmail用戶點擊連結並下載或批准查看，便會觸發攻擊，導致用戶個資遭竊取，包括帳戶密碼、銀子信用卡詳細資料等。

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Gmail詐騙電郵｜點擊郵件連結即被竊個人資料

科技開發者強森（Nick Johnson）指，這種電子郵件詐騙案利用Google系統漏洞，讓第三方應用程式在使用者授權下存取Google帳戶，詐騙集團會建立一個與Google相似的假網址，並在該網址設立電子郵件帳戶，向Google註冊假的應用程式，再透過該應用程式發送看似官方的真實郵件，實際是隱藏詐騙的資訊給受害者。

郵件內容含有一個連結，只要點擊連結，便會前往模仿Google旗下site.google.com上的假網頁，誘騙他們授權詐騙集團的應用程式，透過下載或批准權限來查看偽造傳票時，受害者會同時授權詐騙者訪問用戶的帳號，閱讀電子郵件和私人資料，網路安全公司卡巴斯基（Kaspersky）補充，這些郵件地址常以「me」開頭，如me@gool-mail-smtp-out-198-142-125-38-prod.net，相當具迷惑性。

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預訪詐騙電郵｜專家教做2步避免中招

要避免墮入詐騙陷阱，網路專家及Google分享了2招預防此類郵件：

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網絡安全｜Google建議移除兩步驟驗證

網路專家呼籲所有Google用戶，切勿點擊電子郵件內的任何連結，也不要下載來歷不明的檔案。若有懷疑，可搜尋support.google.com，前往Google官方網站查詢，同時也可以使用防毒軟件攔截這類釣魚郵件。

另外，Google也建議近20億用戶檢查安全設定，移除兩步驟的驗證，改使用通行金鑰（Passkeys），這是一種無需密碼、防網路釣魚的技術，使用儲存在裝置上加密金鑰，並透過指紋、臉部掃描或PIN碼等生物識別技術進行驗證。

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