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餐廳情報 | 尖沙咀荷蘭菜推3A白蘆筍套餐 創意手法呈白色黃金魅力

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 53 分鐘前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

The Dutch House Restaurant於5月推出「3A白蘆筍饗宴」，八道式季節限定套餐。(傅承嘉攝)

位於尖沙咀的荷蘭菜餐廳The Dutch House近日推出「3A白蘆筍饗宴」，荷蘭籍主廚以頂級林堡產區白蘆筍入饌，結合經典技法與傳統醃製工藝，打造季節限定套餐。

被譽為「蔬菜界白金」的荷蘭林堡3A白蘆筍，因其嬌貴特性與極短產期（每年僅4至6月），一直是歐洲皇室餐桌上的珍饈。為讓食客體驗到這份春日滋味。主廚團隊嚴選當季最鮮嫩的3A級白蘆筍，透過慢煮保留清甜原味、酥炸創造口感對比、生醃突顯細緻風味等多元烹調手法，向食客呈現「白色黃金」的百變魅力。

套餐先以白蘆筍脆炸球配荷蘭希靈魚作前菜，脆炸球先將清甜的白蘆筍湯、白蘆筍粒與鹹香火腿混合搓製成乒乓波般大小，再裹上金黃炸漿炸至酥脆，要稍為放涼才好入口，白蘆筍湯料有一定的溫度，且會有爆漿的口感。荷蘭傳統鹽漬希靈魚，重現16世紀北海漁民以海鹽激發魚肉酵素的智慧醃製技法，搭配洋葱片同吃，形成獨特鹹鮮與柔嫩質地。

白蘆筍粒與鹹香火腿混合揉製成球，再裹上金黃炸漿炸至酥脆。(傅承嘉攝)

佐餐時先吃一口鹽漬希靈魚，再咬開熱燙酥脆的白蘆筍炸球，鹹淡交織富層次。另一道煙熏鯖魚蘋果白蘆筍沙律配野生鰻魚，含濃郁油脂香氣，白蘆筍半熟冰鎮的清脆與生醃薄片鯖魚的爽嫩，形成鮮明對比。

白蘆筍精華熬湯

開胃且暖肚的白蘆筍湯配荷蘭灰蝦，以慢白蘆筍熬出清甜高湯為基底，搭配北海特產的荷蘭灰蝦，蝦身雖小，仍能保持細嫩彈牙的肉質，與湯品的溫潤相得益彰。

第一道主菜白蘆筍荷蘭醬配鮟鱇魚/龍蝦，荷蘭主廚重新演繹經典荷蘭醬，並以龍蝦取代傳統火腿，嫩滑水波蛋淋上蛋黃荷蘭醬，與肥美鮟鱇魚形成絕妙配搭。享用這道主菜時，不妨將龍蝦肉連水波蛋一同入口，蛋黃汁將龍蝦肉完美包裹，一次過嘗到爽彈、順滑、香口、豐盈的口感。

嫩滑水波蛋淋上蛋黃荷蘭醬，與肥美鮟鱇魚形成絕妙對比。(傅承嘉攝)

另一道主菜慢煮乳鴿配白蘆筍松露醬同樣精緻又惹味。主廚先以低溫慢煮乳鴿，肉質柔嫩多汁不柴口，搭配香炸與清煮的白蘆筍，為食客帶來不同的口感。醬汁以蘑菇熬製，濃郁中帶點菌類清香，佐以芹菜根增添田園風味。而碟上的芝麻菜苗相當爽口，其微辛的香氣平衡乳鴿的油潤感，每一口都做到既香口又能保持清新。

主菜當然少不了牛排，餐廳為食客提供澳洲M9和牛柳配烤白蘆筍。主廚以精準火候烤製，肉質柔嫩且帶淡淡堅果香，搭配香烤白蘆筍，焦香氣息中略帶清新。創意醬汁以紅酒熬煮，甜醇中透着深邃風味，每一口都是豐潤與清爽。

  • 荷蘭白蘆筍慢熬出清甜高湯為基底，加入蛋、忌廉與麵糊增添柔滑質地。(傅承嘉攝) 煙燻鯖魚的濃郁油脂香氣，搭配雙重處理的白蘆筍，形成鮮明對比。(傅承嘉攝) 主廚嚴選油花細緻的澳洲M9和牛柳，以精準火候烤製，肉質柔嫩帶淡淡堅果香。(傅承嘉攝) 低溫慢煮乳鴿，肉質柔嫩多汁，搭配雙重處理的白蘆筍，形成口感對比。(傅承嘉攝)
    • 點擊圖片放大

    甜品方面，餐廳為食客帶來荷蘭草莓牛油蛋糕配奶油醬，大廚在高身雪糕杯內，以酸性故較高的荷蘭士多啤梨製作有如雪糕般的甜品，當中的士多啤梨肉相當多，雖然酸味頗重，但搭配旁邊略帶檸檬清香的牛油蛋糕，平衡口味，也減低整頓餐飲的飽膩感。3A白蘆筍饗宴六道菜套餐（每位$888），搭配精選餐酒（另加$88），賞味期限只由即日起至6月15日，每日限量供應，需要提早預約。

    The Dutch House Restaurant 
    地址︰尖沙咀廣東道116-120號海威商業中心16樓
    營業時間︰星期一至日 12nn - 11pm
    電話︰6710 8760

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