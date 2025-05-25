國際調解院｜張國鈞：調解院落戶助提升香港經濟、政治及國際影響力

國際調解院落戶香港，律政司副司長張國鈞今日在社交平台解釋調解院為何重要及對港好處。他表示，除了大力提升香港成為全球「調解之都」的國際形象，對香港經濟、政治、文化及國際影響力等方面都會有好處。

唯一以調解解決國際爭議的政府間國際組織

張國鈞表示，國際調解院是首個及唯一一個專門以調解方式解決國際爭議的政府間國際組織，與設於海牙、專門以其他方式解決爭議的聯合國國際法院和常設仲裁法院看齊。

而香港成為全球「調解之都」，有助吸引世界各地人士來港以調解及其他方式解決爭議，加強香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位。「調解之都」更可吸引更多國際組織、非政府組織和學術機構進駐，進一步鞏固香港的國際地位和知名度。

▲ 律政司副司長張國鈞。（張國鈞Facebook圖片）

張國鈞：料可創造更多就業機會

其次，國際調解院的落戶亦會為香港帶來正面的經濟效益。張指出，調解院的成立有助吸引其他海外機構和組織落戶本港，料可為香港創造更多就業機會，如調解員、翻譯員、研究員和行政人員等。政府又期望，調解院的落戶能促進香港的國際法律和爭議解決服務發展，以及更多國際會議和展覽等相關活動在香港舉行，並促進酒店、餐飲和運輸物流等行業的發展。並相信座落在灣仔的國際調解院將會成為不少海內外遊客在香港旅遊的一個打卡熱點。

陳茂波：有利「一帶一路」沿線國家經貿合作

張國鈞續指，國際調解院將強化香港的國際聯繫網絡。由於調解院的成員和參與者來自世界不同地方，香港的國際化程度將更高，形成更多元文化社區，更有利香港深化國際交往的工作。調解院亦將促進香港成為國際法律專業人士和學者的聚集地，推動法律實務、研究和國際司法合作的發展，加強香港的國際法律網絡。

財政司司長陳茂波今日亦在網誌提到，國際調解院落戶香港，將有利「一帶一路」沿線國家地區的經貿合作，進一步鞏固和提升香港國際貿易樞紐的地位。

王毅、近60個國家代表周五齊聚香港出席簽署儀式

《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式周五（30日）在港舉行，外交部長王毅、近60個國家和聯合國等約20個國際組織的高級別代表將出席簽署儀式。張國鈞說，特區政府早已成立跨部門小組，務求做好簽署儀式當日的相關安排。而國際調解院總部（即舊灣仔警署）的翻新工程亦正進行得如火如荼，預計最快可於2025年年底或2026年初正式開幕。

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