中東行｜丘應樺：對比香港與美國成果不太適合　港受高規格接待

特首李家超早前率商貿團訪卡塔爾和科威特，簽署59份合作備忘錄，差不多同一時間，美國總統特朗普亦訪中東，並達成數千億美元投資協議。商經局局長丘應樺認為，將兩者的成果進行比對不太適合。

丘應樺出席電視節目時指，美國是一個國家，和中東已交往很長時間，但香港是特別行政區，和中東的交往是近幾年才比較關注，形容大家的發展情況、路向都不一樣。丘續指，此行港府獲高規格接待，對香港來說是一支「強心針」。

加入RECP 丘：爭取今年9月加入相關工作組

香港正爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），丘應樺形容進展「正面」，期望今年9月加入相關工作組推動，但未能準確估計所需時間。

對於中美關稅戰「休戰」90日，丘應樺表示，企業可在這段時間喘口氣，不少企業已立即繼續生產。又認為，美國對其他經濟體加關稅，令香港更有機會與其他經濟體加強貿易合作；至於政府會否提供稅務優惠等吸引海外企業，他表示，香港的稅制已很有吸引力，相信不同企業會因應其需要，利用香港的各項優勢做生意。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5