  • 25°C
香港時間：2025525日 (日) 18:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中東行｜丘應樺：對比香港與美國成果不太適合　港受高規格接待

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

商經局局長丘應樺。（資料圖片）

特首李家超早前率商貿團訪卡塔爾和科威特，簽署59份合作備忘錄，差不多同一時間，美國總統特朗普亦訪中東，並達成數千億美元投資協議。商經局局長丘應樺認為，將兩者的成果進行比對不太適合。

丘應樺出席電視節目時指，美國是一個國家，和中東已交往很長時間，但香港是特別行政區，和中東的交往是近幾年才比較關注，形容大家的發展情況、路向都不一樣。丘續指，此行港府獲高規格接待，對香港來說是一支「強心針」。

加入RECP  丘：爭取今年9月加入相關工作組

香港正爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），丘應樺形容進展「正面」，期望今年9月加入相關工作組推動，但未能準確估計所需時間。

對於中美關稅戰「休戰」90日，丘應樺表示，企業可在這段時間喘口氣，不少企業已立即繼續生產。又認為，美國對其他經濟體加關稅，令香港更有機會與其他經濟體加強貿易合作；至於政府會否提供稅務優惠等吸引海外企業，他表示，香港的稅制已很有吸引力，相信不同企業會因應其需要，利用香港的各項優勢做生意。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

夏寶龍訪澳｜澳區人大代表：夏寶龍提醒關稅戰對澳企亦有影響　需加快經濟適度多元、提振消費
16:52 2025/05/11
夏寶龍訪澳｜澳區人大代表：夏寶龍提醒關稅戰對澳企亦有影響　需加快經濟適度多元、提振消費
關稅戰｜前外交官吳海龍：美國發動關稅戰就像自己生病卻要別人吃藥
17:14 2025/05/20
關稅戰｜前外交官吳海龍：美國發動關稅戰就像自己生病卻要別人吃藥

你可能感興趣

夏寶龍訪澳｜澳區人大代表：夏寶龍提醒關稅戰對澳企亦有影響　需加快經濟適度多元、提振消費
16:52 2025/05/11
夏寶龍訪澳｜澳區人大代表：夏寶龍提醒關稅戰對澳企亦有影響　需加快經濟適度多元、提振消費
關稅戰｜前外交官吳海龍：美國發動關稅戰就像自己生病卻要別人吃藥
17:14 2025/05/20
關稅戰｜前外交官吳海龍：美國發動關稅戰就像自己生病卻要別人吃藥
地緣政治 丘應樺 RCEP 科威特 卡塔爾 特朗普 關稅 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月25日 時間12:05）
微波爐正確用法｜微波爐分2類型食物擺錯位隨時吃菌入肚　必睇5大正確加熱方法【附使用禁忌】
微波爐正確用法｜微波爐分2類型食物擺錯位隨時吃菌入肚　必睇5大正確加熱方法【附使用禁忌】