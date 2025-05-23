端午行善︱視障聽障學子齊上陣愛心共融慈善包粽日　合力包製800隻愛心粽惠及200個弱勢家庭

【香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學／保良局馬錦明夫人章馥仙中學／端午節】粽香融和聚快活,青賢都會築善河!由香港快活谷獅子會、香港青賢獅子會、香港大都會獅子會及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學聯合主辦的「愛心共融慈善包粽日」,於上週末(5月17日)下午於香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學圓滿舉行。活動以「粽香融和聚快活,青賢都會築善河」為主題,匯聚視障、聽障人士、學生義工、家舍宿生及社區家庭等逾450人,攜手包製逾800隻愛心粽,全數捐贈區內低收入家庭與獨居長者,更實現「從受助到助人」的善心循環,為端午佳節增添動人意義。

打破界限 共融協作

活動突破傳統慈善模式,首度集結七大機構跨界合作:香港失明人互聯會的100位視障人士與義工以觸覺引導包粽;香港聾人協進會的100位聽障參與者透過手語與青少年溝通;香港小童群益會兒童之家的30位家舍宿生更化身「小老師」示範技巧;保良局馬錦明夫人章馥仙中學的60位師生及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的120位學生、家長、學校老師、職員義工亦熱情投入參與協作;獅子會成員更攜家帶口共襄盛舉。

現場更特邀香港飲食慈善基金名廚陳世輝博士親授包粽秘訣,從選料、調味到包粽技巧,讓參與者體驗傳統飲食文化的匠心傳承。香港飲食慈善基金亦有10位名廚及10位義工坐陣,協助各界包粽,巧手共同演繹這項非遺技藝的當代傳承。

活動意義:溫暖人心

「這不僅是傳承美食,更是傳承人與人之間的溫暖。」主辦方獅子會表示,活動透過五感互動,讓參與者體會到:即使表達方式不同,善意與創意永遠能找到相通的語言。粽葉飄香間,一幅多元共融的暖心畫卷正徐徐展開。

生命影響生命 受惠者及義工感動瞬間

「估唔到我睇唔到嘢都可以嚟包粽!」一名視障參與者激動分享,「好多謝獅子會同互聯會畀機會我哋貢獻力量,提供唔同嘅體驗比我哋失明人士,希望我包嘅粽能溫暖其他人。」活動不僅促進多元共融,更讓弱勢群體從「受助者」轉變為「助人者」——家舍宿生與長者義工並肩合作,獨居婆婆接過福袋時哽咽道:「上次中秋送月餅,今次端午送粽,好多謝你哋班義工咁照顧我哋啲老人家。」 亦有參與者接過福袋時感嘆:「原來我哋都可以幫到人!」

活動中處處洋溢溫馨畫面:一名聽障義工以手語向學生比劃「加油」,獲青少年以剛學會的手語回應「多謝」;親子義工家庭合力包粽,家長感慨道:「多謝大會安排一個咁有意義嘅活動教導班小朋友公益善事嘅重要性,仔仔第一次明白,原來分享係咁開心!」當健聽學生主動用手語,聽障義工眼裡有光——共融從來不是單向照顧,而是互相看見對方價值。社會意義:築起跨代共善橋樑

主辦方獅子會強調:「疫情後基層家庭經濟壓力未減,節慶送暖更顯重要。今次活動不僅提供物資支援,更讓青少年學習同理心,長者感受社會關懷,弱勢群體提升自我價值感,真正體現『以生命影響生命』的價值。」

鳴謝支持

活動獲同珍集團贊助為各界攜手印證「善河」力量。未來,獅子會將持續推動多元共融項目,呼籲公眾關注弱勢社群,共築溫暖香港。

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