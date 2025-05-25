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媽媽重返職場｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步

育兒資訊

撰文： 李綉珊

發布時間： 6 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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湊得輕鬆啲
媽媽重返職埸｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步

【全職媽媽/中電/合廠/一日實習生】在香港這個快節奏的城市，不少全職媽媽在照顧家庭的同時，也渴望重返職場追求自我成長。面對時間管理和社會觀念的挑戰，彈性工作成為她們平衡家庭與夢想的重要途徑。透過全職媽媽Seacole「一日實習生」分享，探討如何在職場與家庭間找到新的可能。

Seacole、合廠創辦人與莊女士，共同勾勒出全職媽媽在家庭與職場之間尋找平衡的動人故事。（陳慧安攝）

全職媽媽｜從全職育兒到職場探索

36歲的Seacole，是一位全職媽媽，獨自帶著即將5歲的女兒在香港生活。她的丈夫長期在紐西蘭工作，家庭重擔全落在她肩上。面對囡囡活躍的性格與繁重的家務，她坦言時間管理和體力分配是最大挑戰。她說：「小朋友是返下午班，我會利用上午處理自己事務，比如看招聘網站或進修課程。」在家人支持下，她得以探索兼職或Home office工作的可能性。

我的理想工作是希望能在家中工作，這樣可以更好地兼顧家庭與工作。

Seacole從未停止學習與自我增值，她不時帶囡囡參加恐龍化石課程、工作坊等活動，既豐富小朋友體驗，也讓自己學到新知識，她表示︰「我希望進修烘焙或甜品製作，未來有機會創業或開設興趣班，用彈性時間實現自我價值。」然而，重返職場並非易事，她坦言︰「重新找工作最大困難是時間安排和職場經驗的銜接，不少招聘網站對求職者要求很高，經驗和技能都要達到一定標準，競爭也很激烈。」

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全職媽媽｜尋回媽媽的價值觀

當孩子逐漸長大，囡囡說出一句「媽媽，我不用你陪了」，讓Seacole在欣慰中突然感到失重，也意識到需要尋回自己的價值。透過媽媽群組，她認識了社企「合廠」，本著「試吓更多可能性」的心態，積極參加了「一日實習生」計劃。

在這次計劃中，合廠為Seacole安排了中電企業事務部的一日實習。她表示：「進入中電公司後，發現辦公室與我以前做過的文職公司截然不同，中電的辦公室空間很大，設計風格以為只有外國才有，沒想到香港現在也有這樣的趨勢。」

當天，中電職員向她介紹了年報的製作流程，特別是圖表設計和文字校對的細節。她坦言：「這方面的工作我過去較少接觸，感到很新鮮。」幸運的是，她獲得了中電企業發展總裁莊偉茵女士的寶貴建議。莊女士認為，她需要尋找工作內容變化較大的職位，不宜像她之前提到的市場部這類固定在辦公室的工作，而是應該尋找更具彈性、變動較大的崗位，這樣會更適合她。

這次實習讓Seacole重新認識了香港的職場環境，了解了當前的工作需求，也開始思考自己的長遠職業規劃。她說：「回到香港後，地鐵路線增加，語言環境更加多元，普通話需求提升，我需要不斷學習和調整自己。」

中電企業發展總裁莊偉茵向Seacole介紹了年報的製作流程，特別是圖表設計和文字校對的細節。（陳慧安攝）

全職媽媽｜多元共融與女性職場智慧

中電作為香港百年企業，一直重視將專業與社會需求結合，積極推動多元共融文化。中電企業發展總裁莊偉茵分享：「很高興能參與此次實習計劃，參與社會工作或義工活動不僅幫助有需要的人，也讓同事學習如何回饋社會，對企業文化有正面效果。」這次計劃促進了中電員工與媽媽們的互動，讓雙方更深入了解社會需求。

作為一位母親，莊偉茵深知全職媽媽面臨的多重挑戰。以自身經歷為例，她建議女性學會取捨：「孩子小時候，我上班時全力以赴，下班和週末則專心陪伴孩子，放棄了社交和娛樂；孩子長大後，我開始追求旅遊等年輕時未能實現的生活。」她強調，女性應接受某些角色未必完美，因為「女性對自己要求往往很高」。

女性需要兼顧多重角色——女兒、太太、母親，每個階段都有矛盾和取捨。

莊女士認為，她需要尋找工作內容變化較大的職位，不宜像她之前提到的市場部這類固定在辦公室的工作，而是應該尋找更具彈性、變動較大的崗位，這樣會更適合她。（陳慧安攝）

在活動中，莊偉茵與Seacole的交流令人印象深刻。莊偉茵表示：「Seacole曾移民外國進修市場推廣，生子後獨自帶孩子回港，與先生分隔兩地。她的家庭狀況充滿挑戰，但我看到她有勇氣面對，願意適應香港的教育和生活變化。她的市場推廣經驗與中電的工作類似，例如年報和推廣工作，對這些領域並不陌生。」

莊偉茵建議Seacole先從兼職工作開始，待孩子教育穩定後再考慮全職崗位，並鼓勵她善用科技適應香港的數碼環境。此外，她也鼓勵Seacole積極參與社區活動、建立人脈，這是發掘職場機會的重要關鍵。

現今世界變化迅速，學會運用科技能提升效率，了解平台運作對未來發展非常有幫助。

合廠及SVhk創辦人魏華星。（陳慧安攝）

全職媽媽｜社企以創新模式助媽媽重返職場

社企「合廠」以支持全職媽媽重返職場為使命，提出「work-life-family」平衡的理念。合廠及SVhk創辦人魏華星分享：「最初我們希望媽媽們能帶小朋友一起上班，賺取收入，但後來發現，媽媽們工作的動機不僅是為了收入，更重要的是自我成長和自信心的提升。」因此，合廠調整理念，專注於幫助媽媽打造理想的「工作方式」，讓家庭、工作和個人角色都能得到尊重。

「一日實習生」計劃是合廠的新嘗試，希望降低媽媽與僱主之間的門檻。計劃推出僅一週，便收到超過百份工作機會及200多名媽媽報名，遠超預期，顯示這種靈活職場模式深受歡迎。魏華星表示：「很多僱主都非常有心且踴躍參與，有些公司的在職媽媽更主動帶領媽媽們上班。他們認為，很多媽媽只是缺乏自信，並非沒有能力。這個計劃能幫助她們重建自信，也讓僱主看到她們的潛力。」合廠希望將這種模式推廣，幫助更多因照顧孩子而暫時離開職場的媽媽重新融入工作。

這個計劃目的是創造更多僱主與僱員偶遇機會，透過半日或一日的職場體驗，讓雙方能輕鬆認識彼此。

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對媽媽們，魏華星建議：「不要給自己太大壓力，外面有許多公司正在等待合適的人才。可以從短時間的工作體驗開始，並與家人溝通，爭取支持。」這番話鼓勵媽媽們勇敢踏出第一步，逐步重建職場自信。

全職媽媽｜自我價值與家庭的平衡

全職媽媽的價值不單在於家庭的無私付出，更在於她們勇敢追求自我實現的勇氣。每一步努力，都閃耀光芒。透過靈活的職場參與、持續學習，或積極建立人脈，每位媽媽都能開拓屬於自己的舞台。正如Seacole以無畏精神開創事業，只要勇敢踏出第一步，未來將充滿無限可能。

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