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首爾旅遊｜Pixar沉浸式展覽登陸首爾聖水洞　神還原《反斗奇兵》《玩轉腦朋友》經典場景

親子好去處

撰文： 吳霆俊

發布時間： 9 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

【首爾親子遊】彼思（Pixar）動畫多年來陪伴不少人成長，其故事更為無數大人和小朋友帶來啟發與希望。由即日起至6月29日，「Mundo Pixar」展覽限定登陸首爾聖水洞，神還原多部經典動畫的場景，帶大家走入Pixar奇幻世界。

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「Mundo Pixar」展覽曾於布魯塞爾、巴塞隆拿及馬德里展出，今次首度踏足亞洲，就選址韓國聖水洞。聖水洞為近年年輕人集中地，許多人氣潮牌、咖啡店、選物及古着店陸續進駐，現在更引入Pixar動畫展覽，逛街、打卡、嘆美食，一個地方滿足多個願望。

1比1的毛毛和大眼仔相當逼真。

集結10部經典作品

Pixar動畫的粉絲年齡層廣泛，今次展覽集結10部橫跨不同年代的作品，包括《反斗奇兵》（Toy Story）、《怪獸公司》、《玩轉腦朋友》（Inside Out）、《五星級大鼠》、《海底奇兵》、《反斗車王》、《沖天救兵》、《玩轉極樂園》（COCO）、《盛夏有晴天》（LUCA）及《元素大都會》。展覽精緻還原多個動畫經典場景布置，讓大家拍照打卡。除此之外，主辦方更融合氣味、音效與光影等五感元素，打造充滿視聽震撼的沉浸式體驗，不止看到眼前的場景，更彷如置身其中。

演員楊偲泳日前於社交平台上載到訪首爾Pixar展的照片，並坐在安仔的房間內打卡。（renciysw@Instagram）

感人場面活現眼前

場內打卡位多多，如《反斗奇兵》玩具主人公安仔的房間，經典藍天白雲的外牆非常吸睛，而其1:1比例更使入場人士仿如變成安仔其中一個玩具，與身旁的胡迪、巴斯光年一同展開冒險。PIXAR感人之作如《沖天救兵》、《玩轉極樂園》的深刻場景，也統統活生生的盡現在眼前。如Carl的漂浮小屋與漫天氣球的夢幻場景，米哥對着太婆用結他彈唱《Remember Me》，一秒將大家拉入動畫世界。

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除此之外，去年上映的《玩轉腦朋友2》同樣現身是次展覽。阿樂、阿焦和阿愁齊齊站在情緒主控台，與大家近距離接觸。他們身旁便是一整片彩色記憶球牆，讓大家探視這片神秘又珍貴的回憶世界。除了精緻佈景，場內亦設有不少互動裝置，入場人士亦可掃瞄QR Code聆聽語音導覽。各位Pixar粉絲們，記得把握時間去打卡朝聖！

「Mundo Pixar Experience Seoul」展覽

日期︰5月5日至6月29日
開放時間︰10am至8pm（逢星期一休息）
地點︰首爾特別市城東區聖水洞1街683 聖水文化藝術廣場（首爾林站3號出口）
票價︰成人韓幣45,000（約港幣$256）、青少年（14至19歲）韓幣39,000（約港幣$222）、兒童（13歲以下）及長者韓幣37,000（約港幣$210）

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