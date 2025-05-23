天網恢恢丨女子為住「霸王酒店」靠過敏體質𢯎到全身紅　白住逾10間酒店最終下場曝光

【上海／酒店／過敏】內地有女子於上海旅遊期間，以衛生問題，指控酒店清潔不當令自己皮膚搔癢發紅，要求酒店免除房費，不過最終卻被職員識破，揭發她刻意行騙。警方調查期間，更發現女子已有多次前科，並成功以此法「白住」上海10多間酒店。

綜合內媒報道，事發於今年3月15日下午1時許，上海警方接獲當地某連鎖酒店負責人劉經理報案指稱，有一名姓王女子以酒店衛生不達標為由，導致她身上出現大量紅疹，並出現皮膚瘙癢過敏的症狀，於是要求酒店退還房費，雙方因此無法達成共識，只好報警處理。

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警員到場了解，期間清潔員於王女已退房的房間準備清潔時，竟意外撿獲她遺留在桌上的病歷，發現原來王女本身於入住酒店前，已有皮膚過敏問題，於是立即通知酒店管理層。同時，劉經理查詢酒店系統時，又發現原來王女已早有前科，與不少酒店竟發生相似糾紛。

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警方於是向為王女治療過的醫生了解，該醫生則指，王女的症狀疑似自己抓撓導致。4月24日，當地警方以涉嫌尋釁滋事罪，將王女刑事拘留。王女其後承認自己透過虛構衛生問題，以此要求退賠房費的犯罪事實供認不諱。據王女表示，自己從小便是過敏性皮膚體質，身上很容易過敏發紅，因此才會想到用此法「白住」酒店。

同場加映｜過敏性休克急救措施

「過敏性休克」是由過敏引起可致命的劇烈生理反應，通常在數分鐘內發生，常見症狀包括發癢腫脹、嘔吐、呼吸困難、頭暈，甚至昏厥。在2019年，香港有350多名患者因危及生命的過敏反應，而被送入公立醫院。

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同場加映｜食物過敏嚴重或可致命

「過敏性休克」的其中一個常見成因是食物過敏。據食物安全中心資料顯示，人體免疫系統對食物中某些物質產生的反應會產生食物過敏，引致過敏的常見食物大致分為以下8種，逾9成食物敏感個案都是由這些食物引起：

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