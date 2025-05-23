  • 30°C
香港時間：2025523日 (五) 21:02

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Healthy Life︱都市人壓力大常捱夜　中醫推介3款茶：疏肝明目 養血安神

保健美顏

撰文： 張沛

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

都市人壓力大常捱夜　中醫推介3款茶：疏肝明目 養血安神

【養生茶／疏肝／清熱／安神／中醫】都市人壓力大，經常覺得「條氣唔順」又失眠點算好？註冊中醫師陳倩如接受TOPick訪問，推介大家自製3款茶飲，有效疏肝明目、養血安神。

最新影片：

一、三花疏肝茶

點擊圖片放大
+3
+2

【疏肝解鬱 活血理氣】

材料：

  • 月季花5朵
  • 玫瑰花5朵
  • 茉莉花10朵

做法：

  • 材料洗淨，加入300毫升清水，煲滾後轉小火煮10分鐘即可飲用。
  • 或者用開水沖泡焗服，焗15分鐘即可飲用。

二、枸菊玫瑰茶

點擊圖片放大
+3
+2

【清肝明目 清熱解毒】

材料：

  • 白菊花 5g
  • 枸杞子 5粒
  • 玫瑰花 5粒

做法：

  • 材料洗淨，加入300毫升清水，煲滾後轉小火煮10分鐘即可飲用。
  • 或者用開水沖泡焗服，焗15分鐘即可飲用。

三、桑椹杞子桂花茶

點擊圖片放大
+3
+2

【滋陰養血 改善睡眠】

材料：

  • 桑椹10g
  • 枸杞子5粒
  • 桂花3g (約半茶匙)
  • 冰糖/黑糖適量

做法：

  • 材料洗淨，加入300毫升清水，按個人喜好加入冰糖或黑糖。
  • 煲滾後轉小火煮10分鐘即可飲用。
  • 或者用開水沖泡焗服，焗15分鐘即可飲用。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

Healthy Life︱中醫師推介春夏祛濕必備湯水　五指毛桃粟米蘿蔔湯KO濕重
18:37 2025/04/24
Healthy Life︱中醫師推介春夏祛濕必備湯水　五指毛桃粟米蘿蔔湯KO濕重
新冠肺炎｜本港新冠確診創半年新高　15款湯水茶療紓緩「長新冠」止咳化痰
10:08 2025/05/15
新冠肺炎｜本港新冠確診創半年新高　15款湯水茶療紓緩「長新冠」止咳化痰

你可能感興趣

Healthy Life︱中醫師推介春夏祛濕必備湯水　五指毛桃粟米蘿蔔湯KO濕重
18:37 2025/04/24
Healthy Life︱中醫師推介春夏祛濕必備湯水　五指毛桃粟米蘿蔔湯KO濕重
新冠肺炎｜本港新冠確診創半年新高　15款湯水茶療紓緩「長新冠」止咳化痰
10:08 2025/05/15
新冠肺炎｜本港新冠確診創半年新高　15款湯水茶療紓緩「長新冠」止咳化痰
健康問題 失眠 壓力 養生 中醫

最高瀏覽

血癌｜28歲女星突然入院　驚患血癌現況曝光　悲喊：神是不是搞錯了？
血癌｜28歲女星突然入院　驚患血癌現況曝光　悲喊：神是不是搞錯了？
郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」　莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡
郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」　莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡
遊日注意丨54歲東京的士司機涉落藥性侵50名女乘客　警檢3000張不雅照作案手法曝光
遊日注意丨54歲東京的士司機涉落藥性侵50名女乘客　警檢3000張不雅照作案手法曝光
凍齡女神︱周汶錡51歲生日展美魔女凍齡實力　丈夫當年偷食獲原諒昔日型佬走樣
凍齡女神︱周汶錡51歲生日展美魔女凍齡實力　丈夫當年偷食獲原諒昔日型佬走樣
急症室最長等候時間（05月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月23日 時間12:05）