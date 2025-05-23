Healthy Life︱都市人壓力大常捱夜　中醫推介3款茶：疏肝明目 養血安神

【養生茶／疏肝／清熱／安神／中醫】都市人壓力大，經常覺得「條氣唔順」又失眠點算好？註冊中醫師陳倩如接受TOPick訪問，推介大家自製3款茶飲，有效疏肝明目、養血安神。

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一、三花疏肝茶

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【疏肝解鬱 活血理氣】

材料：

月季花5朵

玫瑰花5朵

茉莉花10朵

做法：

材料洗淨，加入300毫升清水，煲滾後轉小火煮10分鐘即可飲用。

或者用開水沖泡焗服，焗15分鐘即可飲用。

二、枸菊玫瑰茶

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【清肝明目 清熱解毒】

材料：

白菊花 5g

枸杞子 5粒

玫瑰花 5粒

做法：

材料洗淨，加入300毫升清水，煲滾後轉小火煮10分鐘即可飲用。

或者用開水沖泡焗服，焗15分鐘即可飲用。

三、桑椹杞子桂花茶

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【滋陰養血 改善睡眠】

材料：

桑椹10g

枸杞子5粒

桂花3g (約半茶匙)

冰糖/黑糖適量

做法：

材料洗淨，加入300毫升清水，按個人喜好加入冰糖或黑糖。

煲滾後轉小火煮10分鐘即可飲用。

或者用開水沖泡焗服，焗15分鐘即可飲用。

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