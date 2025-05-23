Healthy Life︱都市人壓力大常捱夜 中醫推介3款茶：疏肝明目 養血安神
保健美顏
撰文： 張沛
發布時間： 3 小時前
最後更新： 2 小時前
【養生茶／疏肝／清熱／安神／中醫】都市人壓力大，經常覺得「條氣唔順」又失眠點算好？註冊中醫師陳倩如接受TOPick訪問，推介大家自製3款茶飲，有效疏肝明目、養血安神。
最新影片：
一、三花疏肝茶
▼點擊圖片放大
+3
+2
【疏肝解鬱 活血理氣】
材料：
- 月季花5朵
- 玫瑰花5朵
- 茉莉花10朵
做法：
- 材料洗淨，加入300毫升清水，煲滾後轉小火煮10分鐘即可飲用。
- 或者用開水沖泡焗服，焗15分鐘即可飲用。
二、枸菊玫瑰茶
▼點擊圖片放大
+3
+2
【清肝明目 清熱解毒】
材料：
- 白菊花 5g
- 枸杞子 5粒
- 玫瑰花 5粒
做法：
- 材料洗淨，加入300毫升清水，煲滾後轉小火煮10分鐘即可飲用。
- 或者用開水沖泡焗服，焗15分鐘即可飲用。
三、桑椹杞子桂花茶
▼點擊圖片放大
+3
+2
【滋陰養血 改善睡眠】
材料：
- 桑椹10g
- 枸杞子5粒
- 桂花3g (約半茶匙)
- 冰糖/黑糖適量
做法：
- 材料洗淨，加入300毫升清水，按個人喜好加入冰糖或黑糖。
- 煲滾後轉小火煮10分鐘即可飲用。
- 或者用開水沖泡焗服，焗15分鐘即可飲用。
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5