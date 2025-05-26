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最新大腸癌調查丨 揭逾50%人未充分理解病情及治療　研究證聯合治療助晚期患者延命

健康資訊

發布時間： 3 小時前

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大腸癌為本港第2大致命癌症，不少患者確診時已屆晚期。最近香港防癌會對大腸癌患者、康復者及其照顧者進行調查，發現逾50%受訪者對病情、治療及藥物資訊未有充分理解，在選擇治療方案時大多處於被動角色。近年晚期大腸癌治療取得突破， 「聯合治療」被證實能有效延長患者總存活期，並改善生活質素。有醫生指，患者若能積極參與治療決策，有助制定個人化方案、提升治療效果。

為了解本港大腸癌患者、康復者及其照顧者在健康自主及治療選擇方面的情況，香港防癌會進行了一項調查，105名受訪者中，大部分患者為41歲或以上，逾70%患者在確診時已屬中期至晚期，近半患者現時於公立醫院接受或跟進治療。

調查發現，普遍受訪者對大腸癌僅有中度認識，近30%受訪者更對病情及治療認識淺薄或毫無認識。治療期間，患者最擔心的是身體痛楚和藥物副作用，其次是影響自理能力及日常生活。

逾90%受訪者樂於了解更多治療相關資訊

惟受訪者主要依賴醫生來獲取藥物治療資訊，當討論治療方案時，僅約60%受訪者表示得知選擇藥物的資訊。逾50%受訪者均對病情、治療或藥物資訊無充分理解。調查亦顯示，僅40%受訪者認為自己在治療決策有較高參與程度。

事實上，逾90%受訪者樂於了解更多治療相關資訊。受訪者普遍認為，在選擇藥物治療方案時，除了價格，療效最為重要。對於上述結果，香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安醫生建議加強醫患溝通，以制定個人化治療，提升治療成效。

聯合治療有助延長晚期腸癌患者生命

近年晚期大腸癌的治療取得新突破，國際間多個治療指引均建議「聯合治療」作為第三線晚期大腸癌的治療方案。在大腸癌第三線治療中，聯合使用新型口服化療藥物和注射性標靶藥物（血管生成抑制劑）不僅不受前線藥物重複使用的限制，成效亦比單一治療理想。

林醫生引述刊於《新英格蘭醫學雜誌》的臨床研究指，「聯合治療」能有效延長患者總存活期及無惡化存活期。接受「聯合治療」的患者存活期中位數為10.8個月，接受單一治療的患者則為7.5個月。此外，「聯合治療」亦有助患者維持生活質素，推遲健康狀況惡化的時間。他分享個案指，年約70歲的黃先生（化名）患乙型肝炎，在恆常檢查中發現腫瘤，於2024年6月確診第四期大腸癌，惟事前無任何徵狀，每年進行大便隱血測試也無發現異樣。縱然認知不多，但他積極了解病情，上網搜集資料、與病友交流，與醫生商討最適切的治療方案。

惟進行化療及切除手術後，仍未能完全清除腫瘤，今年2月更發現肝臟及肺部也出現腫瘤。與醫生商討後，他於今年4月中展開「聯合治療」。雖感到藥效較強，加上多次化療或致疲倦，但他表示，整體治療反應與以往經歷相似，生活質素得以維持，對此次治療充滿期待。

林醫生指，「聯合治療」副作用一般是可預期的，例如噁心、手腳麻痺等，可透過輔助藥物緩解。但他提醒，病情控制率、存活率會受患者年齡、病情、身體狀況等因素影響，治療成效及副作用因人而異。他鼓勵患者主動與醫生商討最適合自己的治療方案，以延長存活期及提升生活質素。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安醫生。

 

欄名 : 健康專家專欄

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