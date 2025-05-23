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鋼琴神童︱11歲男童Youtube自學鋼琴　每天花數小時鑽研5個月達8級水平

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

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熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

11歲鋼琴神童自學5個月達8級水平。

【鋼琴神童/神童/自學/YouTube】除了讀書外，很多家長都希望小朋友有一技旁身，彈琴差不多變成每個想入好學校的必備才能，但聘請有名氣的老師費用相當昂貴。英國一名 11 歲男童在短短五個月內靠觀看 YouTube 教學自學彈奏鋼琴，已達到第八級水平，更獲英國皇家音樂學院邀請，與專業音樂人交流。

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新手媽媽︱張寶兒囝囝1歲起瞓足10小時　成功戒夜奶全靠1「減法」

根據《BBC》報道，來自英格蘭諾福克郡斯托克費里（Stoke Ferry）的 Harvey，去年底才首次接觸鋼琴，但已達到第八級水平。他的母親Jen將其演奏影片上載至網上，引起熱烈迴響，吸引數千次觀看。英國皇家音樂學院（The Royal Academy of Music）亦因此邀請 Harvey前往與專業音樂人交流，了解其未來發展方向。

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    Harvey表示，自學鋼琴的過程令人滿足，彈奏及表演對他而言具有療癒作用。他曾在母親任職的安老院演出，也曾在火車站的公眾鋼琴前表演，「觀眾拍手鼓掌時，那種被認同的感覺很好。」

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    鋼琴神童︱天份非遺傳媽媽

    Harvey媽媽不是音樂尖子，她強調兒子的天分並非遺傳自她，形容自己只能彈奏「Chopsticks」。她指「仔仔全靠於YouTube自學，決定了要彈琴，就每天花上數小時鑽研。」

    Harvey 原本對電腦與設計較有興趣，轉而投入音樂令母親大感驚喜。如今他已正式於諾福克音樂學院（The Norfolk Academy of Music）接受訓練，鋼琴老師史密夫（Bekki Smith）表示，首次聽到 Harvey 彈琴已驚嘆他非凡的天賦。

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