  • 30°C
香港時間：2025523日 (五) 21:02

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

輸入人才｜申請及簽證費用提高　港府︰申請數量未受影響

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

人才計劃申請及簽證費用提高，當局指申請數量未受影響。（資料圖片）

今年財政預算案宣布，人才及資本投資者入境計劃增設申請費及上調簽證費，政府今日（23日）表示，新的收費機制施行後，各項人才入境計劃的申請量並未受到影響。

政府︰香港吸引力並非入境申請費用低廉

立法會新來港人才快速融入香港事宜小組委員會早前接獲29份公眾意見書，涉及人才計劃續簽等事宜。有關提高申請及簽證費用方面，當局認為，新的收費水平適當，對入境計劃所針對人才屬於可負擔水平，又指新的收費機制施行後，各項人才入境計劃的申請量並未受到影響；強調香港的吸引力並非在於入境申請費用低廉，而是擁有豐富發展機遇和關鍵制度優勢，也是國家通往世界的門戶。

多項意見書希望延長高才通計劃下續簽的逗留期限。政府表示，根據高才通計劃獲准來港的人士，申請續簽時一般可獲准延長逗留不多於3年， 或至其在港的僱傭合約有效期限屆滿，以較短者為準。對於已在港開辦或參與業務的人士，入境處會因應相關業務的經營情況考慮其獲准延長的逗留期限。

政府︰為所有人才提供住房補貼易引爭議

住房方面，有組織建議為新來港人才提供臨時住房，設定合理的租金標準，並由政府提供一定期限的租金補貼。政府表示，香港現時面對的人力短缺，涉及各行各業及不同技能，為所有來港發展的人才提供財政誘因或住房補貼等措施，並不符合慎用公帑的原則，也容易引起爭議。

「本地生」定義檢討  審慎評估不同方案

部份意見書建議檢視「本地學生」定義。政府表示，正分別與不同持份者見面，聆聽意見，亦參考包括英國、新加坡等地的政策，現正整理各方意見，審慎評估不同方案的可行性及執行細節。同時，為減少新措施對新來港人才子女的影響， 政府會積極考慮設立過渡性安排。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

高才通｜孫玉菡：近兩成來港高才配偶已就業　跨境匯款須配合國家資金出入要求
15:58 2025/01/22
高才通｜孫玉菡：近兩成來港高才配偶已就業　跨境匯款須配合國家資金出入要求
高才通｜高才通至2月底批出9.9萬宗　年薪250萬高才約佔四分一
14:27 2025/04/02
高才通｜高才通至2月底批出9.9萬宗　年薪250萬高才約佔四分一
高才通｜李家超：至今逾4000名浙江大學畢業生循高才通計劃獲批到港發展
19:34 2025/04/22
高才通｜李家超：至今逾4000名浙江大學畢業生循高才通計劃獲批到港發展

你可能感興趣

高才通｜孫玉菡：近兩成來港高才配偶已就業　跨境匯款須配合國家資金出入要求
15:58 2025/01/22
高才通｜孫玉菡：近兩成來港高才配偶已就業　跨境匯款須配合國家資金出入要求
高才通｜高才通至2月底批出9.9萬宗　年薪250萬高才約佔四分一
14:27 2025/04/02
高才通｜高才通至2月底批出9.9萬宗　年薪250萬高才約佔四分一
高才通｜李家超：至今逾4000名浙江大學畢業生循高才通計劃獲批到港發展
19:34 2025/04/22
高才通｜李家超：至今逾4000名浙江大學畢業生循高才通計劃獲批到港發展
政治 高才通 簽證 香港 入境處 財政預算案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

血癌｜28歲女星突然入院　驚患血癌現況曝光　悲喊：神是不是搞錯了？
血癌｜28歲女星突然入院　驚患血癌現況曝光　悲喊：神是不是搞錯了？
郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」　莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡
郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」　莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡
遊日注意丨54歲東京的士司機涉落藥性侵50名女乘客　警檢3000張不雅照作案手法曝光
遊日注意丨54歲東京的士司機涉落藥性侵50名女乘客　警檢3000張不雅照作案手法曝光
凍齡女神︱周汶錡51歲生日展美魔女凍齡實力　丈夫當年偷食獲原諒昔日型佬走樣
凍齡女神︱周汶錡51歲生日展美魔女凍齡實力　丈夫當年偷食獲原諒昔日型佬走樣
急症室最長等候時間（05月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月23日 時間12:05）