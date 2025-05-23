輸入人才｜申請及簽證費用提高　港府︰申請數量未受影響

今年財政預算案宣布，人才及資本投資者入境計劃增設申請費及上調簽證費，政府今日（23日）表示，新的收費機制施行後，各項人才入境計劃的申請量並未受到影響。

政府︰香港吸引力並非入境申請費用低廉

立法會新來港人才快速融入香港事宜小組委員會早前接獲29份公眾意見書，涉及人才計劃續簽等事宜。有關提高申請及簽證費用方面，當局認為，新的收費水平適當，對入境計劃所針對人才屬於可負擔水平，又指新的收費機制施行後，各項人才入境計劃的申請量並未受到影響；強調香港的吸引力並非在於入境申請費用低廉，而是擁有豐富發展機遇和關鍵制度優勢，也是國家通往世界的門戶。

多項意見書希望延長高才通計劃下續簽的逗留期限。政府表示，根據高才通計劃獲准來港的人士，申請續簽時一般可獲准延長逗留不多於3年， 或至其在港的僱傭合約有效期限屆滿，以較短者為準。對於已在港開辦或參與業務的人士，入境處會因應相關業務的經營情況考慮其獲准延長的逗留期限。

政府︰為所有人才提供住房補貼易引爭議

住房方面，有組織建議為新來港人才提供臨時住房，設定合理的租金標準，並由政府提供一定期限的租金補貼。政府表示，香港現時面對的人力短缺，涉及各行各業及不同技能，為所有來港發展的人才提供財政誘因或住房補貼等措施，並不符合慎用公帑的原則，也容易引起爭議。

「本地生」定義檢討 審慎評估不同方案

部份意見書建議檢視「本地學生」定義。政府表示，正分別與不同持份者見面，聆聽意見，亦參考包括英國、新加坡等地的政策，現正整理各方意見，審慎評估不同方案的可行性及執行細節。同時，為減少新措施對新來港人才子女的影響， 政府會積極考慮設立過渡性安排。

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