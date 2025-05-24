微波爐正確用法｜微波爐分2類型食物擺錯位隨時吃菌入肚　必睇5大正確加熱方法【附使用禁忌】

【微波爐用法/加熱/禁忌】相信大家都有使用過微波爐來翻熱或加熱食物，但大家又知不知道微波爐分為兩種類型？而且它們的受熱方式各異，因此擺放食物的位置也有不同，如果放錯了，會導致食物沒適當加熱，就有機會吃壞肚皮，TOPick綜合資料，教大家5大正確的微波爐加熱方法！

微波爐分為轉盤式微波爐和平台式微波爐：

1. 轉盤式微波爐：​

微波從側邊單向發射，轉盤旋轉時，食物便可均勻受熱，所以想達最佳效果的話，建議把食物放在轉盤的邊緣位置，利用旋轉令各部分均勻加熱。

2. 平台式微波爐：

​微波從底部發射，整體加熱較均勻，內部亦無轉盤設計，所以使用時，食物可以放置中央，建議加熱過程中，暫停一次，將食物翻動或攪拌後再繼續加熱，以確保各部份受熱均勻。

微波爐用法｜5招正確加熱食物

擺放食物位置正確，才能確保食物有效被加熱，以免吃下未熱透或受感染的食物。此外，以下是5招正確加熱食物的方法：

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微波爐正確加熱食物︱1. 中途翻動食物

微波容易只集中在食物表面或邊緣，加熱途中可按暫停，把食物翻動或攪拌，例如米飯、湯水這類食物，以避免局部過熱，或局部仍冰涼。

微波爐正確加熱食物︱2. 平鋪食物忌堆疊在一起

如果叮較大塊的肉類，應先去骨和切成小塊，平均排放碟邊或轉盤上邊沿，厚度要一致，更要避免堆疊着擺放，否則上層吸收過多微波，下層卻受熱不足，而在食物烹煮後，宜等候2分鐘才食用。

微波爐正確加熱食物︱3.使用濕紙巾或微波爐專用蓋

翻熱食物時，可以在食物表面覆蓋一層濕紙巾或專用透氣蓋，這樣有助蒸氣傳熱，亦可防止表面變乾。但僅記要留點空隙，讓叮熱時產生的蒸汽排出，以達致均勻加熱的效果。

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微波爐正確加熱食物︱4.徹底加熱肉類至完全沒有血水

食物要徹底煮熟或加熱，特別是家禽和肉類，應煮至流出的汁液是清澈和沒有血水為止，食物的中心或最厚部分需達至75°C或以上，以消滅病菌，食物熟透才能翻熱食用。

微波爐正確加熱食物︱5. 微波長時間烹煮食物要忌用保鮮紙

用微波烹煮食物，特別是高脂或高糖食物的時間如果較長，最好不要用保鮮紙，避免受熱時可能會令保鮮紙熔化。如一定要用保鮮紙覆蓋食物的話，應在保鮮紙和食物之間留點空間讓蒸汽排出，因為有些保鮮紙受熱後會繃緊和裂開。

微波爐禁忌｜微波爐不能叮10大食物

不少人只是知道雞蛋不能放進微波爐，不過大家又知不知道高糖、高油、番茄醬、甚至牛奶也不可以微波加熱！

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微波爐不能叮的食物｜1. 連蛋殼的蛋

雞蛋連蛋殼放進微波爐，會使蒸汽積聚在蛋殼內，隨時爆炸！因此如果要使用微波爐叮蛋，要先將蛋殼剝掉或敲裂，並在蛋黃刺戳數下以防爆開。

微波爐不能叮的食物｜2. 番茄醬/醬汁

番茄醬非常濃稠，使其分子難以移動，只要一加熱，番茄醬基本上必會四濺，如果需要叮醬汁，建議使用蓋子或微波爐保鮮紙覆蓋著，以免加熱後需要清潔微波爐一番。

微波爐不能叮的食物｜3. 水果

一般來說，很少人會使用微波爐加熱水果，不過如果真有需要，可以先將水果切開，以避免蒸氣困在果皮下。因為水果含有大量水分，加熱時會產生蒸氣而爆炸。

微波爐不能叮的食物｜4. 栗子

與雞蛋一樣，微波加熱時，栗子內的溫度會上升，水份蒸發成水蒸氣，外殼會承受不住壓力而爆開。

微波爐不能叮的食物｜5. 食用油

牛油、椰子油等有大量油脂，如果在微波爐密封的空間內使用高溫，會使油脂飛濺四散，嚴重會使微波爐起火。

微波爐不能叮的食物｜6. 牛奶或麥皮

使用微波爐加熱牛奶時，液體溫度雖超過沸點，但不會即時沸騰，只要稍為搖晃，液體便會化成氣體，牛奶便會噴射，引致皮膚灼傷。

微波爐不能叮的食物｜7. 高糖高鹽食物

高糖高鹽的食物，包括番薯、中式包點、西式麵包等，這類食物放進微波爐加熱容易燒焦，建議先用沾濕的廚房紙包裹，或將這些食物放入食物盒，再於旁邊放置一碗水同時加熱。

微波爐不能叮的食物｜8. 高脂少水分食物

高脂少水分的食物包括油炸食物、堅果等，在微波加熱下，溫度上升的速度會很快，因此容易炸開或叮燶。

微波爐不能叮的食物｜9. 有薄膜包覆的食物

有薄膜包著的食物，如腸仔、明太子、蟹柳等，建議先於表面戳洞，才放進微波爐加熱，以免爆開。

微波爐不能叮的食物｜10. 辣椒

乾辣椒內含有辣椒素，在加熱時容易起火，並散發出刺鼻氣味。

微波爐禁忌｜使用微波爐4大注意事項

除了不可以加熱上述食物外，要安全使用微波爐也要注意以下事項。

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使用微波爐注意事項｜1. 不能不放任何東西

如果「叮空氣」，微波爐會自身吸收釋放出的微波，隨時引致大爆炸，另外也會迅速加熱在內部造成燒傷的痕跡。

使用微波爐注意事項｜2. 切勿超時加熱

食物放入微波爐解凍或加熱，如果加熱時間太長，而且忘記取出超過2小時，應立刻棄掉，不然會引起食物中毒。

使用微波爐注意事項｜3. 切勿忽視微波爐內水滴

微波爐加熱食物後，通常門的位置會滿布水滴。奴果忽略水滴，長時間下會使微波爐內的濕度持續升高，有損微波爐性能，增加故障風險。

使用微波爐注意事項｜4. 切勿過度加熱水或液體

食物安全中心曾指出，把一杯清水放進微波爐，即使表面末有煮沸，但內裡經已變得極熱，當搖動極熱的水時，熱水便有機會濺出，造成灼傷，所以在加熱熱水或液體後，放置至少30秒才取出，把其他材料放入水中。

延伸閱讀：微波爐禁忌｜一文看清微波爐使用禁忌 7種容器+10種食物加熱易爆炸！

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