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的士司機｜銅鑼灣撐拐杖婆婆遭的士拒載　目擊者怒轟：10秒後便有客上車

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 22 分鐘前

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熱門 林夏薇 哈佛大學 羅家英 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

銅鑼灣撐拐杖婆婆遭的士拒載，目擊者怒轟：10秒後便有客上車。

的士司機不得在無理由的情況下拒載乘客，而近日有人在Faceook「車cam L」群組發帖，指日前在銅鑼灣目擊的士司機拒載1名拄著拐杖的銀髮婆婆，而10秒後便有男乘客上車，的士接載隨即駛離；不過，網民猜測司機拒載可能另有原因……

的士司機｜的士司機馬路截停網約車　疑騷擾遊客拍片質問：付了多少錢？

的士司機｜撐拐杖婆婆遭的士司機拒載

樓主表示，日前在銅鑼灣目擊樓下1名拄著拐杖的銀髮婆婆遭的士司機拒載，婆婆隨即大聲呵斥，拒載後的士仍停在路邊，但隨後不過10秒的時間，便有中年男乘客上車離開。

「拒載阿婆，阿婆大聲指住佢嚟鬧，唔夠10秒後上咗個中年男人開車」；樓主還聽到站在婆婆身旁的女子寬慰「佢唔車你都冇辦法㗎」，相信她因此認為此事事關的士司機拒載。

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的士司機｜網民：見到阿公阿婆輪椅都唔接

此事引起熱議，有網民表示的士司機拒載行為屢見不鮮，尤其是對於行動較緩慢或行動不便的長者，「其實呢啲情況唔難見，『優質的士』」、「的士X都係㗎啦，見到阿婆見到阿公見到輪椅都唔接」、「試過好多次同老人家想搭的士，佢老X啲XX扮睇唔到」；不過，亦有人猜測可能是因為的士司機當時已接到網絡訂單，並暫時將車停在路邊等客，「會唔會有一種可能，係接order呢？」。
的士司機｜綠色的士司機連拒乘客3處目的地 最終「黑晒面」同意去元朗惹議： 究竟司機想去邊？

的士司機｜內地夫婦旅港搭的士遇「黑的」　司機1個操作暗加$30附加費

的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵

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