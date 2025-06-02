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抗癌食物｜1款平民食物抗癌效果稱冠　凍食更健康！醫生推薦1款早餐組合

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 50 分鐘前

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【平民食物／飲食習慣／抗癌飲食／癌症】正確飲食有助預防癌症！日本國立癌症預防研究所指出，最具抗癌功效的食物首推1款「平民食物」，能抑制癌細胞，是18種蔬菜與全穀雜糧食物中，抗癌效果排行第1名。台灣營養醫學醫生劉博仁推薦1款早餐組合，配搭配食用可補充膳食纖維和蛋白質。

營養醫學醫生劉博仁在節目《健康好生活》中提到，早餐進食番薯配搭茶葉蛋，不僅能攝取膳食纖維與蛋白質，還具防癌功效。他引用日本國立癌症預防研究所的研究數據，在18種蔬菜與全穀雜糧中，熟番薯與生番薯分別位居抗癌效果前兩名，其他蔬菜包括蘆筍、椰菜花、椰菜、芹菜、茄子皮、燈籠椒及紅蘿蔔。

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抗癌飲食｜番薯有助促進癌細胞凋亡

劉博仁指出，番薯富含維他命A、胡蘿蔔素及去氫表雄固酮DHEA，其中DHEA能調節男女荷爾蒙。研究證實，微量DHEA可抑制乳癌與大腸直腸癌細胞生長，番薯還含神經節苷脂，能促進癌細胞凋亡。

不過，劉博仁提醒，番薯屬澱粉類食物，過量攝取仍會造成熱量囤積，建議若食用番薯，應減少其他澱粉類食物的攝取量。他舉案例說明，曾有鼻咽癌患者以番薯能排毒為由，每天進食3個番薯，卻未減少進食米飯的量，半年後檢查發現三酸甘油酯飆升，更患有脂肪肝。

抗癌飲食｜凍番薯比熱食更具營養價值

台灣營養師張語希曾在社交平台表示，番薯經冷藏後會產生抗性澱粉，這類澱粉類似膳食纖維，能增強飽腹感、有助減重、調節血糖血脂，並降低人體吸收的熱量。但張語希強調，番薯終究屬於澱粉類食物，仍需控制食用份量，避免一次性攝取過多。

同場加映｜5種防癌蔬菜

急診科醫生張適恆在其YouTube頻道中分享，目前已知的植化素超過13萬種，但在健康領域經過深入研究，且可食用的大約只有200種。當中，蔬菜所含的植化素最豐富，他特別推薦以下5種蔬菜，其所含的植化素具有抗癌功效，而其中番茄所含的茄紅素更可預防12種癌症。

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同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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同場加映｜6大提高患癌風險飲食習慣

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資料來源：《健康好生活》

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