網絡安全｜《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》明年生效　企業應如何保障設施穩定　免受罰款？

本港第一條網絡安全法例《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》在今年較早時間，已正式通過立法會審批，新法例也將於2026年1月1日正式生效，意味著全港的關鍵基礎設施營運者將會受明確規定所監管，並需妥善保護其電腦系統。有專家就指出，不少關鍵基礎設施營運商依然都正面對漸趨複雜的網絡威脅，未來情況不容樂觀，呼籲企業提高警覺，必須加強電腦系統保安能力，否則將有機會面臨高達港幣500萬元的罰款。

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Sophos東南亞、大中華區及韓國區董事總經理Malis Selamat近日指出，Sophos最新研究發現，五分之一來自「能源行業」的營運商曾遭受勒索軟件攻擊，並有高達91%的設備受黑客攻擊。當中，有61%的受害者選擇支付贖金以取回遭受加密的數據，情況不樂觀，「日後條例實施後，企業必須要讓網絡攻擊所帶來的干擾減至最低。當中，能源、醫療及銀行等八大關鍵行業必須盡快加強電腦系統保安能力。」

她強調，本港的新法例將為廣大企業帶來重要契機，讓他們得以重新檢視及強化其網絡安全架構，其中採用「網絡安全即服務」（Cybersecurity-as-a-Service, CaaS）模式將會是較好的選擇，因為這可以讓企業與第三方網絡安全服務供應商緊密合作，從而全天候保護其基礎設施及敏感數據。

她也提到，展望未來，無疑數碼生活將融入各行各業的業務之中，香港的商界領袖及關鍵基礎設施營運商應優先考慮如何有效抵禦網絡攻擊，並積極採取創新、多元且具前瞻性的策略。例如，引入尖端網絡安全技術、先進的復原方案，以及強化內部風險管理文化。唯有預視挑戰、靈活應變，並善用新興科技，企業才能建立更穩固的防線，保障香港關鍵基礎設施的運作與靈活。

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