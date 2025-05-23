  • 30°C
香港時間：2025523日 (五) 21:02

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡安全｜《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》明年生效　企業應如何保障設施穩定　免受罰款？

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

本港第一條網絡安全法例《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》在今年較早時間，已正式通過立法會審批，新法例也將於2026年1月1日正式生效，意味著全港的關鍵基礎設施營運者將會受明確規定所監管，並需妥善保護其電腦系統。有專家就指出，不少關鍵基礎設施營運商依然都正面對漸趨複雜的網絡威脅，未來情況不容樂觀，呼籲企業提高警覺，必須加強電腦系統保安能力，否則將有機會面臨高達港幣500萬元的罰款。

資料外洩｜未加密資料庫現大量登入憑證資訊　牽涉Apple、Facebook、Google、Instagram等帳戶

F1｜用Apple Maps玩轉F1摩納哥大獎賽　兼找神秘小彩蛋

Sophos東南亞、大中華區及韓國區董事總經理Malis Selamat近日指出，Sophos最新研究發現，五分之一來自「能源行業」的營運商曾遭受勒索軟件攻擊，並有高達91%的設備受黑客攻擊。當中，有61%的受害者選擇支付贖金以取回遭受加密的數據，情況不樂觀，「日後條例實施後，企業必須要讓網絡攻擊所帶來的干擾減至最低。當中，能源、醫療及銀行等八大關鍵行業必須盡快加強電腦系統保安能力。」

她強調，本港的新法例將為廣大企業帶來重要契機，讓他們得以重新檢視及強化其網絡安全架構，其中採用「網絡安全即服務」（Cybersecurity-as-a-Service, CaaS）模式將會是較好的選擇，因為這可以讓企業與第三方網絡安全服務供應商緊密合作，從而全天候保護其基礎設施及敏感數據。

她也提到，展望未來，無疑數碼生活將融入各行各業的業務之中，香港的商界領袖及關鍵基礎設施營運商應優先考慮如何有效抵禦網絡攻擊，並積極採取創新、多元且具前瞻性的策略。例如，引入尖端網絡安全技術、先進的復原方案，以及強化內部風險管理文化。唯有預視挑戰、靈活應變，並善用新興科技，企業才能建立更穩固的防線，保障香港關鍵基礎設施的運作與靈活。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜栢檔極品海南雞飯 防守性高菜種逆市抗壓力高

相關文章

網絡安全｜遙距勒索軟件攻擊激增　Sophos提4大建議籲企業應對
14:08 2025/05/09
網絡安全｜遙距勒索軟件攻擊激增　Sophos提4大建議籲企業應對
網絡安全｜企業對勒索軟件防範心加重　Veeam專家：惟數據復原仍存挑戰
15:28 2025/04/29
網絡安全｜企業對勒索軟件防範心加重　Veeam專家：惟數據復原仍存挑戰
網絡安全｜AI網絡犯罪五大趨勢　降低網絡罪犯進入門檻！
09:00 2025/03/27
網絡安全｜AI網絡犯罪五大趨勢　降低網絡罪犯進入門檻！
網絡安全｜網絡釣魚事故創五年新高　HKCERT籲注意AI生成內容被騎劫
16:46 2025/01/20
網絡安全｜網絡釣魚事故創五年新高　HKCERT籲注意AI生成內容被騎劫

你可能感興趣

網絡安全｜遙距勒索軟件攻擊激增　Sophos提4大建議籲企業應對
14:08 2025/05/09
網絡安全｜遙距勒索軟件攻擊激增　Sophos提4大建議籲企業應對
網絡安全｜企業對勒索軟件防範心加重　Veeam專家：惟數據復原仍存挑戰
15:28 2025/04/29
網絡安全｜企業對勒索軟件防範心加重　Veeam專家：惟數據復原仍存挑戰
網絡安全｜AI網絡犯罪五大趨勢　降低網絡罪犯進入門檻！
09:00 2025/03/27
網絡安全｜AI網絡犯罪五大趨勢　降低網絡罪犯進入門檻！
勒索 科技產品 電子支付 網絡保安 5G 南亞 東南亞 風險管理 香港 品牌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

血癌｜28歲女星突然入院　驚患血癌現況曝光　悲喊：神是不是搞錯了？
血癌｜28歲女星突然入院　驚患血癌現況曝光　悲喊：神是不是搞錯了？
郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」　莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡
郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」　莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡
遊日注意丨54歲東京的士司機涉落藥性侵50名女乘客　警檢3000張不雅照作案手法曝光
遊日注意丨54歲東京的士司機涉落藥性侵50名女乘客　警檢3000張不雅照作案手法曝光
凍齡女神︱周汶錡51歲生日展美魔女凍齡實力　丈夫當年偷食獲原諒昔日型佬走樣
凍齡女神︱周汶錡51歲生日展美魔女凍齡實力　丈夫當年偷食獲原諒昔日型佬走樣
急症室最長等候時間（05月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月23日 時間12:05）