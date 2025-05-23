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紅皮症︱42歲家庭主婦患紅皮症住院「無藥醫」脫髮指甲增厚　中醫治療半年康復

醫生診症室

撰文： 張沛

發布時間： 3 小時前

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42歲家庭主婦患紅皮症住院「無藥醫」脫髮指甲增厚　中醫治療半年康復

【紅皮症／濕疹／類固醇／中醫治療／祛濕止癢】全身90%以上皮膚出現炎症，會經歷多大痛苦？一名42歲家庭主婦患上「紅皮症」，全身大面積出紅疹，嚴重脫髮及指甲增厚、變色，住院時醫生竟束手無策；之後轉求診中醫，病情在半年内好轉，回復正常生活。

註冊中醫師李廣冀（柴醫）向TOPick分享一宗「紅皮症」個案。柴醫解釋，紅皮症（紅皮病）是一種以全身90%以上皮膚出現彌漫性潮紅、脫屑為特徵的炎症性皮膚病，並非一種獨立的疾病，而是多種疾病的臨床表現。症狀包括：

  • 皮膚：全身皮膚彌漫性潮紅、腫脹，可伴有多量脫屑，呈糠狀、片狀或手套、襪子樣脫落。急性期皮膚滲出明顯，亞急性期滲出減少，慢性期脫屑反覆，恢復期紅斑變暗。
  • 黏膜：口腔黏膜可出現紅腫、潰瘍、疼痛，吞咽時加重；眼部可有結膜炎、角膜炎、角膜潰瘍；肛門、尿道、會陰部等黏膜可能出現糜爛、滲出。
  • 毛發和指甲改變：患者可出現脫髮，指甲可能出現增厚、變色、失去光澤、萎縮、甲下出血等改變。
  • 全身：患者可能出現發熱、寒戰、無力、心悸、下肢水腫等，部分患者可伴淋巴結、肝脾腫大，甚至出現腎損害、心功能障礙、內分泌功能失調等。

42歲家庭主婦住院「無藥醫」

柴醫於今年初接觸42歲劉姓女患者。她於3月份入院，身上和四肢出現汗皰疹、圓形及多形紅斑，服用抗生素及類固醇治療均無法控制，全身紅腫出水泡及痕癢，甚至發燒。

4月份，劉女士確診紅皮症，最嚴重時入院打類固醇針7日，及口服8粒類固醇，方才褪紅八成。然而，劉女士在住院期間除了使用大量類固醇，醫生沒有更明確的治療方案。至5月份，劉女士出現指甲增厚現象。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜濕疹發作用「天然」偏方止痕？ 醫生解構成效各異勿亂試

中醫治療半年康復

出院後，劉女士求診中醫，同時需要口服類固醇、抗敏藥控制病情。在逐漸減量後，雖然皮膚出紅疹，但食中藥可穩定病情，並減低食類固醇的副作用；身體浮腫改善，痕癢減低，幫助免疫系統平穩，恢復平衡。

用藥方面，柴醫處方：

  • 四逆散（柴胡、白芍、枳實、甘草）5g
  • 龍膽瀉肝湯（龍膽草、黃芩、梔子、澤瀉、川木通、車前子、當歸、柴胡、甘草、生地黃）5g
  • 甘草 1g（濃）
  • 消風散（荊芥穗、防風、蟬蛻、牛蒡子、蒼朮、苦參、川木通、胡麻、石膏、知母、生地黃、當歸、甘草）5g
  • 萊菔子 2g（濃）
  • 土茯苓 1g（濃）
  • 枳實 1g（濃）
  • 地膚子 1g（濃）

以上中藥清熱解毒、祛濕止癢，可通便瀉火，止癢祛濕，把肝火（免疫亢奮）降下。共内服21天，每天1次，每次1包，隔日1次。另服解癢片每日1次，每次3片。

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療程後，劉女士指甲康復非常多，病情明顯好轉，能慢慢回復正常生活，感到非常開心。

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