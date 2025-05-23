正能量｜智力障礙無阻藝術天份 90後青年奪國際繪畫賽金獎成藝術導師

25歲的鍾煒然從小自學素描，他享受自由作畫的樂趣，更希望別人看到他的作品會感到快樂。雖然有智力問題，但無礙他的創作天份，素描、編織、紮染樣樣精，不但勇奪國際獎項，更走入社區教工作坊。

自小鍾情藝術，煒然6歲由接觸剪紙、油粉彩開始，其後在家自學素描，一畫愛上。他在網上看素描教學的影片，一筆一畫跟着做，學構圖、畫綫條、打陰影等等。熱愛大自然的他特別鍾情畫花朵和甲蟲，如長頸鹿鋸鍬形蟲，其特性為大顎修長、鋸齒明顯，煒然細心觀察，揮筆畫下眼前的景物，將其神態好好記錄下來。

▲ 煒然的畫作勇奪「法國羅浮宮參展賽2025」（繪畫組）公開組金獎。（彭大偉攝）

靠自學雕琢畫功

除了喜愛，畫畫更是煒然紓壓的方法。凡感難過或有壓力，他都會選擇以繪畫排解。煒然自小寡言怕生，房間就是他的創作小天地，互聯網則是他的靈感世界。喜歡繡球花、荷花，就在網上找圖片看着畫：「繡球花的形狀好特別，與其他花不太一樣，由好多碎花結聚成花球，又有漸變色。」

他亦好喜歡荷花池，池面的粉色荷花與綠葉互相映襯，旁邊有金魚恣意暢遊，煒然被這片和諧舒適的風景所吸引。

煒然會不斷鑽研同一款花的畫法，參考他人畫作的綫條、顏色與陰影深淺，反覆練習。而每塊花瓣形狀不一，顏色也有落差，煒然要求自己要畫得仔細像真。即使是自學，他絕不怠慢，希望有所進步。「對自己要求比較高，一定要完美、要畫得靚、要相似。」

▲ 為了提升畫功，煒然花大量時間看網上教學，不斷練習。（彭大偉攝）

發揮藝術潛能

繪畫與煒然的生命密不可分，兩年前經聖雅各福群會介紹，他加入「賽馬會共融．知行計劃」嘗試開拓更大的藝術世界。計劃為他提供不同機會，由手執畫筆到在電腦上學習設計與電繪，亦接觸編織、紮染等新藝術領域。

煒然更到設計工作室學習產品設計，與其他學員共同創作，融合彼此的創意。對本來不擅交談的煒然來說，這是發掘自身潛能的機會。「以前好少說話，好少接觸別人，多數都是自己畫畫。現在多了機會發揮，與同學合作。」

經計劃介紹下，煒然加入「重量級設計室」，與西九文化區兩度合作。參與過壓力球、涼墊等產品創作，他負責圖案設計。平時在畫紙上畫的圖案，變成了產品的一部分，他直言「拿在手上感覺更真實」。而看到更多人欣賞自己的創作，比起埋首繪畫，更添一份快樂與滿足感。

更多煒然的作品：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

學習肯定自己

家人對煒然的素描作品讚賞有加，但小時候的他始終缺乏自信，即便畫作屢獲讚賞，卻仍不敢肯定自己，總是低頭靦腆以對。加入計劃後在社工、導師的支持下，煒然開始參與不同比賽和展覽。去年受藝術家張耀康邀請在中環藝穗會設聯合展覽，今年更於法國羅浮宮參展賽2025勇奪金獎。

以前或因自我要求太高，煒然不懂得肯定自己。現在因着身邊人的支持，他踏前一步走到更大的舞台，發現原來自己做得到。他開始欣賞自己的創作，也逐漸變得自信。「我以前好膽小，現在自信加強了好多。」帶着種種得着，煒然將其藝術天份拓展至其他領域，如學習編織、紮染等，即使未嘗試過也敢於接觸，短短兩三堂已經上手。

▲ 每周三煒然都會到社區中心練習編織，掌握技巧。（彭大偉攝）

成為導師耐心教學

留意到煒然勤力又熱心助人，計劃安排他擔任賽馬會啟藝學苑藝術實習助教，於音樂、視覺藝術等課程輔助導師，如維持課堂秩序、準備教學工具等。煒然坦言起初非常緊張，一方面不熟知助教職責，另一方面擔心自己表現不佳。「驚同學仔唔知聽唔聽我講，但我都會嘗試，會用心教他們。」

課程學員年紀範圍廣，由特殊學校學生至長者都有。面對不同背景的學員，需靈活調整溝通技巧，煒然更曾教長者西洋書法與手工藝。「有些長者聽力不佳，要重覆講多次，要有耐性。（看到他們成功學習）會覺得開心，我也更有信心。」家人覺得他有所成長，他亦自覺進步很大，形容「現在10分當中會給自己8分，開初是2、3分。」

勤力有耐性獲加許

計劃與煒然同行，一步步伴他突破極限，讓他看到自己的另一面。一直伴在煒然身旁的聖雅各福群會賽馬會啟藝學苑項目經理黎愷欣分享，煒然最明顯的改變是自信心增強，溝通技巧亦進步了好多，這或與多了機會參與比賽、展覽和市集，與人交流變多有關。

▲ 煒然喜歡種植，會在中心天台幫忙打理士多啤梨、藍莓和鬱金香等。他的創作靈感大部分來自大自然的花草樹木和小昆蟲。（被訪者提供）

黎愷欣大讚煒然好願意嘗試，也非常勤力：「他自我要求好高，起初或會擔心自己做得不好。但只要調整一下，適當的壓力能推動他繼續嘗試更多。而且不論在素描或設計上，他都非常勤力。曾看到他連續3小時不停畫畫，無停低過。」

在課堂上接觸同樣有特殊學習需要的學生，煒然好有耐性、有禮貌地與對方溝通。「面對不同年齡層的同學，在不適當的時候舉手、與老師談話，煒然都會好有耐性地與他講道理，請他坐下，他的性格比較成熟。」

開拓屬於自己的藝術世界

因為表現良好，聖雅各福群會聘請煒然成為兼職助教，今年年初他更首度主持編織工作坊，一個人「擔大旗」教育公眾。為了熟習流程，他拍照記下每個步驟回家溫習，每周三特意到中心申請「工匠實習」花數小時練習編織，用心記、用心練，只為好好教導公眾。

▲ 身為「賽馬會共融·知行計劃」受惠者，煒然盼促進殘疾人士就業，共建共融社會。（被訪者提供）

煒然說：「媽媽在家都好有耐性地教我，我希望（做一個）包容多一些，別動不動就罵人，要視乎情況（的老師）。自從教了一段時間後，我不再那麼害怕了，個人放鬆了，也變得大膽了。」

在計劃支持下，煒然的藝術世界不再止於自己的房間，而是面向公眾，在比賽和展覽中被看見。這份被看見的力量，亦推動他多走一步，以技藝連繫公眾，一同感受創作的樂趣。現在的煒然更敢於分享，也找到更大的空間做創作，他欲鼓勵具備不同專長，但仍躊躇不前、缺乏自信的同路人，只要把握機會、勇於嘗試，學欣賞自己，總會做得到：「嘗試不同類型的活動，有助將來發展。樣樣嘢都要試，總要踏出第一步。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5