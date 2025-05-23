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牛頭角倫常慘劇丨40歲母疑哮喘失救離世　3歲稚女家中伴屍4日嚎哭始揭悲劇

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

牛頭角樂華(北)邨秉華樓有40多歲女戶主於單位疑失救死，其3歲女兒伴屍4日，哭聲驚動鄰居揭發慘劇。

【哮喘／氣管發炎／失救】牛頭角樂華北邨揭發家庭慘劇！今日（23日）早上，牛頭角樂華（北）邨秉華樓有單位傳出女童哭聲及拍閘聲，有街坊擔心出狀況，於是透過保安通知房署職員。其後女童的婆婆上門用鎖匙開門，發現40歲女住戶倒斃單位中，估計已死去4日。期間女童靠乾糧食水充飢，目前健康無大礙。

事發於今日上午11時20分，牛頭角樂華（北）邨秉華樓一個單位，突傳出女童哭聲及不斷拍打鐵閘的聲響。有街坊擔心女童被人不恰當對待，於是通知大廈保安員，保安再通知房署，房署於是報警。

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警方其後成功與女童的婆婆取得聯絡，當婆婆上門用鎖匙開門後，發現屋內的40歲女戶主正倒臥屋內一睡房床上，經救護人員檢查後，證實已當場死亡，無需送院。而屋內的3歲女童則健康狀況良好，她其後由社工及學校老師陪同下，送院檢驗。警方將案件列屍體發現處理，案件無可疑。

據了解女死者生前一直有哮喘，懷疑因病發失救致死，估計已死去4天，惟死因有待剖屍檢驗確定；她的女兒期間一直以家中乾糧食水充飢。

同場加映: 醫生拆解哮喘成因

哮喘其實是一種發炎情況，發炎成因可分為先天及後天因素。當氣管發炎時，氣管壁會分泌大量分泌物，令氣管變得狹窄，而氣管壁亦會出現腫脹、氣管表層肌肉亦會因為收縮，令到氣管變得更加狹窄。

患上哮喘，患者會出現以下3種情況：

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健康問題 屍體發現 乾糧 房屋署 牛頭角 哮喘

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