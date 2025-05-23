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哈佛被禁招國際生｜田北辰︰香港定能「分一杯羹」　劉兆佳料非內地學生轉赴港升學不會多

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

哈佛大學被美國政府禁招收國際學生。（法新社）

【哈佛大學/Harvard University/科技大學】哈佛大學被美國政府禁招收國際學生，立法會議員田北辰認為，哈佛大學的國際生，會轉到其他地方就讀，包括香港，而且做法令很多大學教授很不滿，會選擇離開，因此，香港能「分一杯羹」，對香港絕對有利。

田北辰料曾出現反猶太言論的頂尖院校  或同被禁

田北辰回應TOPick時估計，不只哈佛大學，早前曾出現反猶太及支持巴勒斯坦言論的頂尖院校，也有機會被禁招收國際學生，因為美國總統特朗普期望這些院校，要嚴禁反猶太及支持巴勒斯坦言論，透過收起聯邦撥款等手段迫使就範，因此，曾出現相關言論的大學也有機會被限制。

田北辰估計，早前曾出現反猶太及支持巴勒斯坦言論的頂尖院校，也有機會被禁招收國際學生。(田北辰fb圖片)

本身是哈佛大學校友田北辰期望，母校要向特朗普「企硬」，可能要大舉「Fund-raisng」工作，相信不少支持美國民主黨的富豪會藉此捐款支持哈佛大學。

劉兆佳認為，未來會有更多香港或內地學生，原打算赴美升學，選擇在香港升學。（資料圖片）

劉兆佳︰未來會有原打算赴美港生或內地學生  選擇在港升學

全國港澳研究會顧問、中大社會學榮休講座教授劉兆佳認為，未來會有更多香港或內地學生，原打算赴美升學，礙於有中途被停學風險，從而選擇在香港升學。至於內地以外的學生會否轉而赴港升學，他則不持樂觀態度，認為因美國以外還有很多選擇，英國、加拿大、澳洲等，加上西方媒體經常「唱衰」香港，說香港沒有言論和學術自由，因此，「可能有但不會多」。

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