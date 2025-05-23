名牌減價｜TWIST 25周年感謝祭限時搶購　Gucci/Chloe/Loewe手袋低至2折起

【TWIST/25周年感謝祭/尖沙咀iSQUARE/名牌優惠】TWIST 25周年感謝祭開鑼！尖沙咀iSQUARE國際廣場分店全場貨品一律6折起，部分精選名牌手袋低至2折！當中包括CHLOE、SAINT LAURENT PARIS、SALVATORE FERRAGAMO、BALLY、COACH及BURBERRY等多個知名品牌，立即把握這難得的機會。

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TWIST25周年感謝祭｜精選貨品低至2折

即日起於尖沙咀iSQUARE國際廣場分店推出感謝祭優惠，全場所有貨品一律由6折起發售，部分精選貨品低至2折的超值優惠！此次慶典包括多款人氣名牌手袋，包括CHLOE、SAINT LAURENT PARIS、SALVATORE FERRAGAMO、BALLY、COACH及BURBERRY等，讓顧客能以極具吸引力價格入手心儀精品。

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TWIST25周年感謝祭｜人氣手袋低至6折

部分熱門款式如BURBERRY袋$4,980（原價$8,300）、CHLOE藤織水桶袋$4,500（原價$7,500）、CELINE藤織袋$17,000（原價$10,200）及GUCCI經典款$17,740（原價$10,644）等，均以6折起的價格供應，千萬不要錯過這場限時優惠。

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TWIST 25周年感謝祭

地址： 尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場UG06舖 (港鐵尖沙咀站H或R出口/東亞銀行樓層) 營業時間： 星期一至四：12:00 - 21:00

星期五、六、公眾假期

特別推廣日：12:00 - 22:00 星期日：11:00-21:00

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