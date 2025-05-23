郭晉安回應緋聞︱首度開腔回應「父女戀」傳聞　60歲郭晉安23歲莊子璇齊認為愛情沒分年齡

【郭晉安 / 視帝 / 莊子璇 / 金式森林】與歐倩怡在去年離婚回復單身成「鑽石王老五」的郭晉安，近日與在TVB劇集《金式森林》合作的港姐冠軍莊子璇傳緋聞，年齡相差37年的二人被指展「父女戀」。

莊子璇在指完《金式森林》後，發長文向劇中前輩致謝，當中第一個感謝在劇中演她爸爸的郭晉安，稱：「我永遠都唔會忘記嗰一晚，我哋嘅幾兄妹同你嗰場戲！因為...係嗰場戲令我愛上咗演戲，多謝你And miss u so much~」

此外，她曾在社交平台上分享郭晉安指導她打網球的片段。在今年4月，郭晉安更聯同何廣沛、陳曉華等人現身為莊子璇慶祝23歲生日，送上蛋糕與鮮花。而且近期郭晉安被指髮量增加，而且又請教練健身，疑努力回春取伊人芳心。

莊子璇在昨日（5月21日）出席活動時回應「父女戀」傳聞指二人沒單獨約會，打網球當日是與劇組一班人齊打波。不過她認為：「其實我又冇年齡界限，因為愛情係冇分國籍、年齡同性別，咁所以我係覺得冇嘢。」但她強調中與二人關係如親人，視對方如父親般，希望外界不要太多聯想。

郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」 莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡

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郭晉安回應緋聞︱與同莊子璇表示愛情冇分年齡界限

事件另一主角郭晉安在今日（5月23日）出席慈善網球賽時，首度回應「父女戀」表示傳聞並非事實，更半開玩笑呼籲大家要再亂傳，免影響他找真正對象，不過強調現時他沒有心儀目標。至於擇偶條件，郭晉安認為最重要是彼此有共同嗜好。

至於被問能否接受與莊子璇般年青的女生展戀情時，郭晉安與莊子璇意見一致，二人都不約而同地稱：「愛情冇分年齡界限。」但他再強調不要亂說，不想影響其他人。

同時，他近期被指「回春」，問是否因為勤做運動所致，他幽默回應食健康產品回春的效較高，但也認同運動同樣重要，至於最近聘健身教練，表示因年紀大需要健身，只是想令自己身形好，着衫較好看而已。

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