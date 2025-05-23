  • 30°C
香港時間：2025523日 (五) 21:03

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

郭晉安回應緋聞︱首度開腔回應「父女戀」傳聞　60歲郭晉安23歲莊子璇齊認為愛情沒分年齡

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 52 分鐘前

分享：

分享：

熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

郭晉安首度回應與莊子璇「父女戀」傳聞。

【郭晉安 / 視帝 / 莊子璇 / 金式森林】與歐倩怡在去年離婚回復單身成「鑽石王老五」的郭晉安，近日與在TVB劇集《金式森林》合作的港姐冠軍莊子璇傳緋聞，年齡相差37年的二人被指展「父女戀」。

莊子璇在指完《金式森林》後，發長文向劇中前輩致謝，當中第一個感謝在劇中演她爸爸的郭晉安，稱：「我永遠都唔會忘記嗰一晚，我哋嘅幾兄妹同你嗰場戲！因為...係嗰場戲令我愛上咗演戲，多謝你And miss u so much~」

此外，她曾在社交平台上分享郭晉安指導她打網球的片段。在今年4月，郭晉安更聯同何廣沛、陳曉華等人現身為莊子璇慶祝23歲生日，送上蛋糕與鮮花。而且近期郭晉安被指髮量增加，而且又請教練健身，疑努力回春取伊人芳心。

莊子璇在昨日（5月21日）出席活動時回應「父女戀」傳聞指二人沒單獨約會，打網球當日是與劇組一班人齊打波。不過她認為：「其實我又冇年齡界限，因為愛情係冇分國籍、年齡同性別，咁所以我係覺得冇嘢。」但她強調中與二人關係如親人，視對方如父親般，希望外界不要太多聯想。

郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」　莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡

點擊圖片放大
+25
+24

郭晉安回應緋聞︱與同莊子璇表示愛情冇分年齡界限

事件另一主角郭晉安在今日（5月23日）出席慈善網球賽時，首度回應「父女戀」表示傳聞並非事實，更半開玩笑呼籲大家要再亂傳，免影響他找真正對象，不過強調現時他沒有心儀目標。至於擇偶條件，郭晉安認為最重要是彼此有共同嗜好。

至於被問能否接受與莊子璇般年青的女生展戀情時，郭晉安與莊子璇意見一致，二人都不約而同地稱：「愛情冇分年齡界限。」但他再強調不要亂說，不想影響其他人。

同時，他近期被指「回春」，問是否因為勤做運動所致，他幽默回應食健康產品回春的效較高，但也認同運動同樣重要，至於最近聘健身教練，表示因年紀大需要健身，只是想令自己身形好，着衫較好看而已。

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀領養心臟病兒感受沒血緣真愛　從未聘外傭親自照顧養子：我感到驕傲

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」　莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡
今日 10:28
郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」　莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡
郭晉安回春︱60歲郭晉安與23歲莊子璇拍劇結緣　視帝外貌回春被爆疑為伊人勤健身
13:08 2025/05/20
郭晉安回春︱60歲郭晉安與23歲莊子璇拍劇結緣　視帝外貌回春被爆疑為伊人勤健身
歐倩怡丨與郭晉安離婚後惹負評感委屈落淚　Cindy透露為重任決定返娛樂圈
12:07 2024/11/07
歐倩怡丨與郭晉安離婚後惹負評感委屈落淚　Cindy透露為重任決定返娛樂圈
歐倩怡新戀情︱郭晉安前妻傳與經理人發展戀情　歐倩怡11字首度回應姊弟戀
11:13 2024/12/23
歐倩怡新戀情︱郭晉安前妻傳與經理人發展戀情　歐倩怡11字首度回應姊弟戀
歐倩怡食物中毒｜歐倩怡疑食物中毒又屙又嘔　Cindy臥病無人照顧靠自己
15:55 2025/02/22
歐倩怡食物中毒｜歐倩怡疑食物中毒又屙又嘔　Cindy臥病無人照顧靠自己

你可能感興趣

郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」　莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡
今日 10:28
郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」　莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡
郭晉安回春︱60歲郭晉安與23歲莊子璇拍劇結緣　視帝外貌回春被爆疑為伊人勤健身
13:08 2025/05/20
郭晉安回春︱60歲郭晉安與23歲莊子璇拍劇結緣　視帝外貌回春被爆疑為伊人勤健身
歐倩怡丨與郭晉安離婚後惹負評感委屈落淚　Cindy透露為重任決定返娛樂圈
12:07 2024/11/07
歐倩怡丨與郭晉安離婚後惹負評感委屈落淚　Cindy透露為重任決定返娛樂圈
郭晉安 莊子璇 網絡熱話 演員 娛樂人物職業 香港小姐 電視劇 TVB

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

血癌｜28歲女星突然入院　驚患血癌現況曝光　悲喊：神是不是搞錯了？
血癌｜28歲女星突然入院　驚患血癌現況曝光　悲喊：神是不是搞錯了？
郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」　莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡
郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」　莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡
遊日注意丨54歲東京的士司機涉落藥性侵50名女乘客　警檢3000張不雅照作案手法曝光
遊日注意丨54歲東京的士司機涉落藥性侵50名女乘客　警檢3000張不雅照作案手法曝光
凍齡女神︱周汶錡51歲生日展美魔女凍齡實力　丈夫當年偷食獲原諒昔日型佬走樣
凍齡女神︱周汶錡51歲生日展美魔女凍齡實力　丈夫當年偷食獲原諒昔日型佬走樣
急症室最長等候時間（05月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月23日 時間12:05）