麥當勞優惠｜麥當勞$30套餐優惠第二彈　超低價歎12件麥樂雞/雙層魚柳飽/雙層豬柳蛋漢堡

【麥當勞優惠】麥當勞下星期再度推出超值優惠！5月26日至30日期間，麥當勞APP帶來第二彈$30震撼價優惠，提供3款精選美食，各位萬勿錯過！

▲ 麥當勞APP推出3款$30超值優惠套餐。（相關機構提供）

麥當勞優惠｜麥當勞再度推出3款$30超值套餐

下星期一至五 （5月26日至30日）麥當勞APP推出3款$30超值優惠套餐，其中包括人氣爆燈的12件麥樂雞套餐，只需$30即可歎人氣高企的金黃酥脆麥樂雞！另外兩款$30優惠套餐分別是雙層魚柳飽餐和雙層豬柳蛋漢堡餐，如果「唔夠喉」，還可以加$6.5升級加大套餐、$9.5升級大大啖套餐，或以$9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵，盡情滿足大家的口味！

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