伍允龍新戀情｜伍允龍被揭疑脫單　怕醜認與異性同遊迪士尼主題樂園

【伍允龍 / 九龍城寨 / 王九】全新「九龍城寨光影之旅」電影場景展今日（5月23日）正式開幕，這個以金像獎最佳電影《九龍城寨之圍城》為主題的電影場景展，回到電影故事的原址重構電影場景。

胡子彤、張文傑和伍允龍到場支持，並一同接受訪問。有媒體問及伍允龍日前被網民捕獲與年輕女子同遊主題樂園，是否有新戀情時，他並未直接承認，但鬆口表示：「兩個人一齊享受迪士尼。」

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伍允龍新戀情｜與年輕女子同遊主題樂園

伍允龍日前被網民捕獲與年輕女子同遊主題樂園，在今日活動上，他被問是否有新戀情時，他並未直接承認也沒否認拍拖，但認當日與異性齊去迪士尼樂園，然後再被追問兩人關係是否「友達以上」，他笑稱「中文好深」自己不明白，要太極改話題稱「九龍城寨光影之旅」電影場景展會是拍拖聖地。

當問及是否會帶女伴去看林峯演唱會時，伍允龍答：「睇吓點啦。」而他旁邊的好兄弟胡子彤、張文傑幫忙轉移話題。

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另外，面對「九龍城寨光影之旅」電影場景展，首次到九龍寨城公園的張文傑表示「九龍城寨光影之旅」非常值得觀看：「冷氣好充足，好值得參觀和消磨時間！」

而伍允龍表示置身場景勾起拍攝回憶，又表示自己最喜歡「城寨光影天台」，因為裡面的大電視播著飛機升降：「好似回到之前那個年代！」而胡子彤就表示展覽能夠讓訪客感受到「城寨浸除」：「最重要是將香港精神帶出去。」

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