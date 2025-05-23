惡意改圖｜報道遭惡意改圖　容海恩感無奈籲公眾多求證

新民黨議員容海恩早前建議推動香港圖書館成為「打卡點」，有傳媒報道後，遭不明人士惡意改圖，將「圖書館」變為「殯儀館」。傳媒發聲明澄清及譴責，容海恩亦有轉載，並稱會保留一切法律追究權利，提醒大家勿轉載。

容海恩回應本欄查詢時大嘆無奈，形容是「有怨無處訴」，認為如此惡意改圖是「不尊重先人」。她坦言，現時惡意改圖較難用法例規管，惟有呼籲網民利用AI「做衰嘢」前三思，會否牽連無辜之人，並提醒市民瀏覽網絡資訊時要採取審視態度，如有疑問要多求證，不應輕信或繼續散播。

容海恩︰建議參考了世界各地成功例子

文體旅局局長羅淑佩日前回應容海恩提議指，畢竟圖書館是安靜閱讀的地方，太熱鬧都要小心。對於建議引起討論，容海恩日前亦解釋，建議是參考了世界各地成功將圖書館打造成旅遊熱點的例子，例如北京城市圖書館、天津濱海圖書館、首爾星空圖書館、法國國家圖書館、德國斯圖加特市立圖書館等，這些圖書館在設計上、外觀上均極有特色，吸引不少當地市民或旅客前往打卡觀光。

她續指，上述部門圖書館屬私人營運，營運方式與傳統圖書館略有不同，除了基本借閱服務外，還會舉辦文藝活動、展覽，並連同周遭餐飲、商場一併營運，務求更切合時下潮流趨勢。提議香港可善用銅鑼灣的香港中央圖書館，及被譽為全港最美圖書館、位於港鐵天水圍站上蓋的屏山天水圍公共圖書館，為香港打造有特色、有內涵、有品質的公共文化空間！

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