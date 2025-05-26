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寫滿愛愛滿瀉︱父母灌輸靠自己觀念傷痛只能埋心底　田徑女生公開經歷盼多關愛孩子

育兒資訊

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

作者希望父母多點關愛孩子。

【寫滿愛愛滿瀉/育兒】電影就像一位技藝精湛的畫師，用其細膩入微的敘事筆觸，將家庭在迎接新生命過程中的緊張、溫馨、艱難等種種挑戰與成長蛻變，栩栩如生地一一展現出來，深刻傳遞出生命教育的核心真義：生命無比珍貴，每一個新生命皆如璀璨星辰，帶來無盡希望與無限可能。馬來西亞2025賀歲檔電影《OMG! 阿媽有喜》憑藉其獨特的故事與深刻內涵廣獲好評。電影不僅帶來歡笑與感動，更從生命教育的角度引發觀眾對家庭、親情與自我成長的深入思考。

影片裏，五十多歲的母親（袁詠儀飾演）意外懷孕，打破了家庭原有的平靜。面對高齡懷孕，母親心中滿是對新生命的期待，卻也因未知而惶恐不安。但她憑藉堅韌性格和母性光輝，堅定守護腹中胎兒。父親（陳峰飾演）從得知消息時的震驚，迅速轉變為全力支持母親的後盾，其沉穩擔當，盡顯對生命的敬重。

從生命教育層面來看，新生命的降臨無疑是家庭生命延續與傳承的神聖象徵。它仿若一陣輕柔的春風，緩緩拂過每一位家庭成員的心田，促使大家停下匆忙的腳步，重新審視自我與家庭之間千絲萬縷的關係。在這一過程中，家庭成員開始深度思索生命的價值與家庭責任。

影片中，二十幾歲的兒女，起初難以接受母親懷孕這一打破常規的事實，內心的困惑與抵觸清晰可見。但隨著生活點滴的推進，他們逐漸理解母親的不易。生活中照顧母親的細微舉動，是他們開始接納新生命的信號，他們逐漸意識到生命的到來不應被抗拒，而是值得呵護。這一轉變過程，生動地展現出一家人對生命意義認知的成長跨越，是生命教育在潛移默化中發揮作用，引導他們從狹隘的自我視角，走向對生命多元維度的理解。

回溯我的過往，自幼在田徑隊嚴苛的訓練中摸爬滾打。成長歲月裏，原生家庭給予我探索自我成長的自由天地，卻在情緒價值的供給上顯得捉襟見肘。教練奉行「只要不死就要跑下去」的嚴苛理念，致使我即便被病痛與傷病纏身，也鮮少有休息的機會。久而久之，忍耐與咬牙堅持成了我唯一學會的生存之道。

每當我生病受傷，父母的態度更是讓年少的我陷入深深的無助。母親家教甚嚴，每次我身體抱恙，換來的總是她劈頭蓋臉的責罵。儘管她會悉心照料我，可那一句句「都是你的問題」「是你不小心才弄成這樣的」「你太不會照顧自己了」，卻像一把把尖銳的刀，在我心頭劃出道道傷痕，罪惡感如潮水般將我淹沒。不僅如此，母親還會向親戚和長輩巨細無遺地描述我的病情，不管大小。她本意是想讓大家關心我，可對我而言，這卻如千斤重擔壓身，負罪感愈發深重。而父親雖不會責備我，卻總是沉默以對，那無聲的態度，讓我在孤獨與無助的深淵裏越墜越深，從那時起，我便覺得生病受傷是件極其羞恥的事，是絕不能告知他人的。

然而，命運就是如此奇妙。也正因這段經歷，我逐漸培養出了超乎常人的共情能力，他人細微的痛苦與難過，都能被我敏銳地捕捉到。但我習慣了將自己的脆弱與傷病深深隱藏，從不向他人傾訴，甚至到了諱疾忌醫的地步。與此同時，即便我對他人的傷痛滿懷深厚的同理心，卻難以將安慰之語說出口。我滿心悲憐，卻只能默默吞咽，這種內心的撕扯與拉鋸，讓我在面對負面情緒與事件時，陷入了強大的內耗之中。自我保護機制驅使我遠離社交，難以建立親密關係，對所有人際關係都生出疏離之感。

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直到看到影片中，一家人在深夜為母親買菜做亞參叻沙（Asam Laksa）的場景，我忍不住和母親一同潸然淚下。家庭成員間相互理解、支持，攜手面對生活挑戰的畫面，深深觸動了我內心最柔軟的地方。回想成長之路，父母對我百般照顧，放我自由發展和成長，這無疑是幸福的。可看完這部影片，我才如夢初醒，原來自己一直以來都缺乏來自家庭的情緒價值，面對傷痛只能獨自掙扎，對生命的理解也滿是痛苦與隱忍。作為獨生子女，我們這一代人大多如此。「父母之愛子，則為之計深遠」，從小，父母對我的教育便旨在讓我各方面都獨立自主，他們常說「你要獨立，因為沒人會幫你，只有靠自己」。我如他們所願，變得獨立又堅強，可代價卻是學不會依靠他人，遇事也不懂得尋求幫助。電影裏的家庭，讓我看到了生命教育應有的美好模樣：面對生命中的艱難挫折，家人間的關愛、理解與鼓勵至關重要，它們能助力個體樹立積極的生命態度，勇敢地迎接生活的挑戰。或許，家庭之愛本就如此，既有讓人變得柔軟的軟肋，也有給予人力量的盔甲。

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在香港這座快節奏的城市裏，人們整日奔波忙碌，為生活所累，無暇探尋生命的意義，對生死話題要麼避而不談，要麼過度議論。養兒育女，香港的父母要承受教育、住房和經濟等多重壓力，還未培養出成材的孩子，首先孕育出忙碌的雙職家長。香港普遍工時過長，家庭生活首當其衝成為犧牲品。父母朝九晚六工作，加班、把工作帶回家是常事，下班後還要全身心投入繁雜的家務中，家庭成員難以抽出時間共用天倫之樂，對建立健康的親子關係更是有心無力。孩子們在成長過程中，表達脆弱的機會被無情壓抑，進而更容易滋生激烈的行為和反抗情緒。

我們必須有時間，有耐心，一起正視生命中的起起落落，無論是新生命的降臨，還是成長過程中的傷痛與挫折。一家人因愛相聚，應當時刻相互提醒幸福的存在，傳遞愛意，給予孩子表達脆弱的空間。只有這樣，生命教育才能在家庭與社會中落地生根，培育出更具韌性與關愛的香港新一代。

欄名:寫滿愛愛滿瀉

撰文 : 金夢瑤 香港兒童文藝協會理事

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