港產大熊貓命名｜家姐細佬新名變「加得」　網民：減啲比較有誠意

【港產大熊貓/家姐細佬/加加得得】港產大熊貓龍鳳胎家姐及細佬名字今揭曉，家姐名為「加加」，寓意加油打氣，細佬名為「得得」，意指香港「事事都得」。不過，不少網民卻從新名字看出另一個意思：「加得」，似乎不太滿意。

綜觀網上評論，多網民聯想到「加加得得」等如「乜都加得」，有網民直言「減啲 比較有誠意。」亦有網民認為，最終大家還是會稱呼牠們為「家姐細佬」。

▲ 獲獎名單。

「香寶、港寶」等獲選優秀作品

除了最佳作品，今次命名比賽還有8個優異作品，名字包括「玥玥、皓皓」、「盈喜、盈悅」、「晨晨、曦曦」、「香寶、港寶」、「海盈」、「海樂」等。

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今次評審團主席是文體旅局局長羅淑佩，成員包括海洋公園董事局主席龐建貽、中國大熊貓保護研究中心副主任大熊貓專家魏榮平、海洋公園公司動物及保育主管祝效忠、立法會議員霍啟剛、「女飛魚」何詩蓓。

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