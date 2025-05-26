立法會選舉2025｜林順潮辭任希瑪醫療主席兼CEO　鋪路競逐連任立法會議員？

立法會選舉年底舉行，有關方面早前已展開系列「調研」，政界估計已有初步結果。據聞近來各路人馬蠢蠢欲動，鋪路參選。一直被指「好忙」的立法會議員林順潮，近日亦有新動態，與選舉有關？

上周五，希瑪醫療（03309）宣布，董事會主席、執行董事兼行政總裁林順潮辭任，希望將更多時間投放於臨床工作以及眼科技術和新科技研發，不過，他會繼續作為高級顧問，向公司提供意見。有關變動6月1日生效。

▲ 林順潮自2008年當選港區人大代表至今。）資料圖片）

身兼多職 被指花在議會時間不多

本身是眼科醫生的林順潮身兼多職，他在2012年創立希瑪眼科醫療控股有限公司，2018年成功登陸香港聯交所主板。林順潮早於2008年當選港區人大代表至今，已是「四朝元老」，2021年則當選立法會選委界議員。

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林順潮在立法會亦專注醫療、衞生領域。立法會18個事務委員會，大部分議員會加入3至4個，林第一年加入4個委員會，隨後兩年均只加入衞生事務委員會，他曾解釋，是因為兩地通關在即，會花很多時間奔走兩地，以集中做好兩地醫療和醫藥生物科技的融合及發展事宜。至今年，除了衞生事務委員會，林亦有加入資訊科技及廣播事務委員會。

▲ 立法會議員林順潮。（林順潮Facebook圖片）

林亦曾被點名指表決參與率偏低，他當時承認有很大的改善空間，樂意接受媒體監督。

議員料林順潮獲「有條件取錄」

說起林順潮，議會同事多稱其「太忙」，花在議會的時間不多，有議員估計，有關方面在調研期間亦有接收到類似的評價，但看重他的專業背景和網絡，料發出「有條件取錄」，而林亦有意繼續做，才會辭任希瑪CEO職務。

林被譽為亞太以至世界眼科界領軍人物之一，曾任世界眼科大會籌委會兼大會主席，亦連續多年被評為「世界眼科100位最具影響力人物」。

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