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校長專欄｜陸慶濤小學逾150師生佛山交流萬里行　學習自理累積生活經驗

升學教育

發布時間： 12 分鐘前

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保良局陸慶濤小學4月踏上了「廣州佛山南海姊妹學校文化交流之旅」的學習旅途，增廣見聞。

保良局陸慶濤小學/佛山/文化交流】1月時，我撰寫了「要讀書 更要行萬里路」。剛過去的4月，我帶領着140位學生及10多位老師，踏上了「廣州佛山南海姊妹學校文化交流之旅」的學習旅途。

在三天兩夜的緊湊行程中，全級五年級及合唱團學生遊歷了廣州和佛山具文化特色的沙面島和永慶坊；到訪廣州大劇院、粵劇藝術博物館、珠江鋼琴廠等音樂藝術的著名景點；見識廣東智昊農業科技有限公司以高科技生產的藍莓種植園；以及重點行程探訪姊妹學校——佛山市南海外國語學校，並作學術及音樂交流。

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學生透過是次交流，學習到中國的歷史文化、藝術及科技發展，與內地學生交流更獲益非淺，互相鼓勵與欣賞，達到擴闊眼界的目標。除此之外，我更著重學生在行程中的自我管理能力，由於不少學生透露是第一次離開父母親到外地過夜，從整理行裝，出發後照顧行李，學習在外與同伴們享用膳食，回酒店後梳洗及執拾，早上準時起床等，對學生而言，這都是新鮮但要獨自應付的。

書本不會教授到，但生活經驗是可以累積的。完成行程後，我見很多學生都對自己的表現感到滿意，學習到知識，亦對照顧自己多份信心，可喜可賀。

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在此亦要感謝家長對學校的信任，因為交流團實在龐大，校方固然「嚴陣以待」，做足準備工作，但家長的支持讓老師都感到窩心，一句「辛苦晒！」、「多謝你！」，就是我們的動力泉源，感恩互助互勉！側重知識不一定成就到將來，全方位學習能照顧學生各方面的成長需要，加上家校合作，定能相得益彰！

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撰文 : 黃志揚校長，M.H. 保良局陸慶濤小學

欄名 : 校長專欄

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