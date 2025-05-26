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結業潮︱屹立大角咀25年小店 「車品品」6.10告別街坊　結業前只供應兩項貴價食品？

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

特色小食的老店「車品品」，日前宣布將於6月10日結束營業。

【結業潮/車品品/紅豆沙】屹立大角咀25年、售賣特色小食的老店「車品品」，日前宣布將於6月10日結束營業，該店2017年時以售賣100元一碗的天價紅豆沙，成為一時熱話，不少人認為售價太貴，亦粉絲繼續支持追捧。「車品品」老闆坦言，最近生意插水「一個客都冇」，已暫時供應食品一段時間。

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特色小食的老店「車品品」，日前宣布將於6月10日結束營業。（車品品fb）

天價紅豆沙︱結業前只售紅豆沙及鵝肝麵

「車品品」上周在社交媒體宣布，將於6月10日最後營業，「感激同路各界二十五年來賞識支持」，並由明天（27日）起至結業當天只供應兩款「天價」食品，包括180元一碗的60年陳皮天津紅豆沙，及200元的中式醉香法國鵝肝麵，更註明不設外賣及訂位，讓粉絲最後尋味。

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「車品品」由2000年開張，由最初在富榮花園開店，搬至埃華街地舖，再到現時的工廈樓上舖經營私房菜及網店，除了售賣碗仔翅、燒賣、魚蛋、車仔麵等，亦售賣鮑魚、鵝肝、陳皮紅豆沙。其中以60年陳皮紅豆沙為店內名物，曾因售100元一碗而被指是「天價」糖水成為城中熱話。其後，老闆更以「熟客專用」，出動私藏108年新會陳皮炮製的紅豆沙，每碗200元，更稱收益全撥捐保護遺棄動物協會。

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天價紅豆沙︱已移民網民：趕唔切返黎食

結業帖文一出，引來大批網民留言，不少人表示不捨，甚至有聲稱已移民外國的食客指「好可惜」、「遺憾未能趕及食最後一次」。雖然「車品品」食物價值不菲，亦有大批忠實粉絲支持，「感謝事頭婆那些年來照顧我和家人的腸胃」、「教曉我咩係真材實料嘅好嘢」。老闆亦逐一回覆粉絲的留言，但承認「市況差得離譜，唔再做飲食」。

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