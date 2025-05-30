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教評專欄｜蒙黃花沃小學招待山東師生團　兩地逾百學生開蚌取珠學堅持

升學教育

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

蒙黃花沃紀念小學早前招待山東省實驗小學師生代表團60餘人。

中華基督教會蒙黃花沃紀念小學/文化交流/非遺/採珠業/正向教育】2025年5月15日，山東省實驗小學師生代表團60餘人，由副校長王夢君率領到訪中華基督教會蒙黃花沃紀念小學（下称「蒙小」）。有朋自遠方來，蒙小安排兩校學生以「工藝—傳統與現代」為題，進行一場別開生面的文化交流。

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活動在蒙小校長鄭家寶的歡迎詞中拉開序幕，湖南省政協委員何玉慧女士以《兩地交流的意義與重要性》為題發表講座，從地埋、歷史、文化等因素，分享兩地交流互補的重要。最令人驚喜的是山東學子以流利粵語獻唱經典金曲《獅子山下》，歌聲響徹地下多元學習活動中心，掌聲雷動。

非遺導師黎家麟帶領近百名學生走進香港傳統採珠業的歷史。兩地學生混合分成十組，聽清楚開蚌取珠的過程以及跟進程序後，學生們目不轉睛地看著黎老師小心翼翼撬開珍珠蚌。當色澤瑩潤的珍珠現身時，驚呼聲此起彼伏。活動不單讓學生親身觸摸古老技藝，更透過珍珠「蘊育、蛻變、珍貴」的特性，潛移默化傳遞正向價值觀，有小五學生興奮表示：「原來每一顆珍珠都藏著堅持的故事！」

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山東孩子千里迢迢來到香港，當然要讓他們有香港課程的體驗。學校把孩子分成兩組，一半參與蒙小獲獎的飛鏢項目，由蒙小的主任親授投擲技巧，山東學生迅速掌握要領，並透過飛鏢活動，建構數感；另一半山東的孩子則參與「Cooking in English」，由老師用英語指導製作香港地道小食「雞蛋仔」，見學生分工合作，期間夾雜英語對話與歡笑聲，成品出爐時香氣彌漫，孩子們也食得津津有味。

蒙小的珍珠價值素養及各特色活動獲山東師生高度評價，期待未來在師資培訓、課程共建等領域加強合作。校長鄭家寶表示，期待以珍珠「珍貴」精神為基點，培育兩地學子理解多元文化，共同書寫魯港教育融合的新篇章。

蒙黃花沃紀念小學早前招待山東省實驗小學師生代表團60餘人。（作者提供）

山東學子揮手告別時手中緊握珍珠紀念品，正是「同根同源、共融共進」的最佳寫照。這場跨越山海的相遇，不單讓傳統工藝煥發新生，更為魯港學子種下文化互鑒的種子，綻放屬於兩地教育的絢麗光彩。

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撰文 : 鄭家寶 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 校長

欄名 : 教評經脈

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