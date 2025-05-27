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校園動態｜福建中學（小西灣）推英語教學改革  三大秘訣提升學生英語數學水平

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 45 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

福建中學（小西灣）展開英語教學改革，將分階段、分科改以英語授課，其中2025學年起中一及中二的科學科全面以英語教學。

福建中學（小西灣）/英語教學/教學語言/數學能力】福建中學（小西灣）為了提升學生英語水平，以提高大學入學率，早前宣布計劃投放500萬元，在未來3年分階段將部分學科轉為英語授課。自2025學年開始中一數學精英班將改用英文教學，校方表示已有課程改革方案提升學生以英文學習數學的能力。

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福建中學（小西灣）近年推展英語教學改革，將會分階段、分科改以英語授課。自2025學年起，中一及中二的科學科全面以英語教學、中一至中四數學精英班以英語教學，不同學科已陸續推出英語教學改革方案，以協助學生順利過渡及適應英語教學。校方表示，以數學科為例，老師授課時既要讓學生理解數學概念，同時明白英文詞彙的意思，學校數學組將用三大方法教導學生掌握用英文學習數學的秘訣。

各科陸續推英語教學改革方案

校方表示，英文數學題目中出現的行為動詞（Action Verbs），包括Calculate、Evaluate、Find、Expand、Explain等通常有特定定義，學生需要釐清這些關鍵行為動詞與日常用法的差異。以「Find」這個英文單詞為例，在日常生活的意思是「找出」，而在數學題中多指「計算出答案」。老師首先會鎖定英文數學中經常出現的高頻動詞，清晰向學生講解高頻動詞在數學題目中的意思，學生明白後再反覆練習以掌握其數學意義。

其次，數學題目中不少單詞需要學生牢記，為了令學生不要單靠死記硬背而失去學習興趣，老師會教導學生掌握「拆字」技巧以掌握英語詞彙。學習英語的詞綴（Affixes），即前綴（Prefixes）和後綴（Suffixes），是理解詞語意義和記憶詞彙的有效方法，例如前綴「bi-」意為「二」，可先以生活例子「bicycle（兩個輪子的腳踏車）」為切入點，再引入數學詞彙例如「binomial（二項式）」，意思即是有二個項的表達式；「angle bisector（角平分線）」，意思則是把角分為二等份。校方強調透過拆解字根，令學生逐步建立「詞彙聯想網」，提升自主解讀題目的能力。

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拆解字根 圖像化解題助學生學習

英文數學題目中常出現的複雜長句，對英文基礎較弱的學生來說會造成理解上的困難，甚至影響解題信心和表現。老師會教導學生把複雜的長句圖像化再轉為算式，以2022年DSE題目為例：「A fan is sold at a discount of 30% on its marked price. After selling the fan， the profit is $78 and the percentage profit is 26%. Find the marked price of the fan.」老師會引導學生將問題轉化為「成本（Cost）- 標價（Marked Price）- 售價（Selling Price）」模型（簡稱 CMS Model，見下圖），將文字轉為視覺流程圖，令學生容易計算出答案。

以數學科為例，老師會教導學生把複雜的長句圖像化再轉為算式，令學生容易掌握並計算出答案。（學校供相）

數學科的負責老師表示，學生要適應用英文學習數學，必須要先花時間學習題目中的Question words、Key words 和Action words，相信數學科老師透過以上方法，令學生懂得拆解英文的前綴與後綴（Prefixes & Suffixes）， 以及發揮想像力將長句圖像化再計算，學生用英文學習數學的能力必定事半功倍。

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欄名 : 校園動態

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