校園動態｜福建中學（小西灣）推英語教學改革  三大秘訣提升學生英語數學水平

【福建中學(小西灣)/英語教學/教學語言/數學能力】福建中學(小西灣)為了提升學生英語水平,以提高大學入學率,早前宣布計劃投放500萬元,在未來3年分階段將部分學科轉為英語授課。自2025學年開始中一數學精英班將改用英文教學,校方表示已有課程改革方案提升學生以英文學習數學的能力。

福建中學(小西灣)近年推展英語教學改革,將會分階段、分科改以英語授課。自2025學年起,中一及中二的科學科全面以英語教學、中一至中四數學精英班以英語教學,不同學科已陸續推出英語教學改革方案,以協助學生順利過渡及適應英語教學。校方表示,以數學科為例,老師授課時既要讓學生理解數學概念,同時明白英文詞彙的意思,學校數學組將用三大方法教導學生掌握用英文學習數學的秘訣。

各科陸續推英語教學改革方案

校方表示,英文數學題目中出現的行為動詞(Action Verbs),包括Calculate、Evaluate、Find、Expand、Explain等通常有特定定義,學生需要釐清這些關鍵行為動詞與日常用法的差異。以「Find」這個英文單詞為例,在日常生活的意思是「找出」,而在數學題中多指「計算出答案」。老師首先會鎖定英文數學中經常出現的高頻動詞,清晰向學生講解高頻動詞在數學題目中的意思,學生明白後再反覆練習以掌握其數學意義。

其次,數學題目中不少單詞需要學生牢記,為了令學生不要單靠死記硬背而失去學習興趣,老師會教導學生掌握「拆字」技巧以掌握英語詞彙。學習英語的詞綴(Affixes),即前綴(Prefixes)和後綴(Suffixes),是理解詞語意義和記憶詞彙的有效方法,例如前綴「bi-」意為「二」,可先以生活例子「bicycle(兩個輪子的腳踏車)」為切入點,再引入數學詞彙例如「binomial(二項式)」,意思即是有二個項的表達式;「angle bisector(角平分線)」,意思則是把角分為二等份。校方強調透過拆解字根,令學生逐步建立「詞彙聯想網」,提升自主解讀題目的能力。

拆解字根 圖像化解題助學生學習

英文數學題目中常出現的複雜長句,對英文基礎較弱的學生來說會造成理解上的困難,甚至影響解題信心和表現。老師會教導學生把複雜的長句圖像化再轉為算式,以2022年DSE題目為例:「A fan is sold at a discount of 30% on its marked price. After selling the fan, the profit is $78 and the percentage profit is 26%. Find the marked price of the fan.」老師會引導學生將問題轉化為「成本(Cost)- 標價(Marked Price)- 售價(Selling Price)」模型(簡稱 CMS Model,見下圖),將文字轉為視覺流程圖,令學生容易計算出答案。

▲ 以數學科為例,老師會教導學生把複雜的長句圖像化再轉為算式,令學生容易掌握並計算出答案。(學校供相)

數學科的負責老師表示,學生要適應用英文學習數學,必須要先花時間學習題目中的Question words、Key words 和Action words,相信數學科老師透過以上方法,令學生懂得拆解英文的前綴與後綴(Prefixes & Suffixes), 以及發揮想像力將長句圖像化再計算,學生用英文學習數學的能力必定事半功倍。

