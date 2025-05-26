  • 27°C
香港時間：2025526日 (一) 13:29

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抗癌勇士｜吳文忻患第4期乳癌　癌指數回落至正常水平　化療次數減至3周1次

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 吳文忻分享抗癌進展，癌指數下降
  • 第四期乳癌，吳文忻積極治療
  • 結合化療和輔助治療，狀態穩定

【吳文忻/抗癌/乳癌/化療/復發】現年50歲的前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）自去年8月公開三年前確診乳癌的消息後，近日分享抗癌最新進展。儘管癌症復發並惡化至第四期，經過多月積極治療，目前身體狀況和精神都有明顯改善，近照可見面色紅潤得多。

吳文忻（Natalie）最近在Instagram公開病情最新發展，指自己最近一次覆診迎來好消息，報告指她身體的癌指數CEA和CA15都有下降至正常水平的跡象。不過她解釋，即使癌指數回落至正常水平未抗癌成功，至少顯示現階段合併傳統化療藥物和輔助治療的方法，對於抑制癌細胞生長很有效。醫生亦加重化療藥物分量，批准她由每星期覆診一次，減少為3星期才覆診一次。

希望我其他的副助冶療繼續可以幫到加大了化療藥份量的副作用吧！

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︳都市人壓力大常捱夜　中醫推介3款茶疏肝明目養血

吳文忻抗癌｜癌症復發擴散至尾龍骨 積極嘗試多種療法

吳文忻去年透露，乳癌復發後癌細胞變異並擴散至尾龍骨，病情惡化至第四期。她隨即接受電療，並嘗試不同治療方法。今年4月，因白血球指數不達標，曾暫停化療一段時間。

為對抗癌細胞，吳文忻採取「大包圍」策略，結合傳統治療與輔助療法，並一直在Instagram分享抗癌心路歷程，過程如同搭過山車。她指，癌細胞實在太狡猾，變化多端，故此一直以來使用多種輔助治療幫助抗癌。

點擊圖片放大
+12
+11

吳文忻抗癌｜身心靈全方位調理

吳文忻在社交平台分享詳細的輔助治療方式：

  • 每晚入睡期間吸入高劑量氫氣至少8小時，以清除惡性自由基，抗炎和抗氧化。
  • 每天會飲用氫水會和浸高溫氫水浴
  • 每星期為在腫瘤附近的皮下脂肪注射1至3次高劑量維他命C。
  • 每天服用大量營養補充品，不論是中西營養品。
  • 近期新增「幹細胞代謝療法」，聲稱可餓死癌細胞並阻斷其幹細胞。
  • 每天早晚進行懺悔和祈禱，保持心靈健康與平靜。
  • 練習「念力醫學太極五行功」及「光與念力自我療癒」
  • 佩戴量子晶片和廿斯（能量共振裝置），以清除負能量並促進細胞自我修復
  • 趁陽光充足時外出活動，赤腳走路接地氣和拉筋

吳文忻抗癌｜坐骨神經痛改善 化療期間狀態穩定

吳文忻表示，最困擾她的坐骨神經痛已有明顯好轉：「之前痛到行動困難，整天待在家裡沒精神，但經過不斷祈禱和堅持拉筋，每天都有進步！」

她更分享，即使正在接受化療，身體和精神狀態仍保持良好，感覺皮膚比以前更白更緊緻，過程中亦沒有任何不適。從出院至今，她的健康狀況持續向好，對未來治療充滿信心。

點擊圖片放大
+4
+3

相關文章：

吳文忻抗癌｜吳文忻乳癌惡化至4期轉移尾龍骨開始化療  出院後最新病情曝光

吳文忻抗癌｜吳文忻白血球指數未達標再次停化療 早晚祈禱積極輔助治療吳文忻抗癌｜抗癌勇士

吳文忻心肺積水突入院 樂觀面對貼「血包」相觸目驚心

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返
12:00 2024/11/28
吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返
吳文忻爸爸｜前港姐吳文忻抗癌期間接父親猝逝噩耗　至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】
10:35 2024/11/11
吳文忻爸爸｜前港姐吳文忻抗癌期間接父親猝逝噩耗　至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】
乳癌復發｜抗癌勇士吳文忻赴泰接受免疫細胞治療　素顔近照曝光精神奕奕頭髮重生
17:54 2024/10/31
乳癌復發｜抗癌勇士吳文忻赴泰接受免疫細胞治療　素顔近照曝光精神奕奕頭髮重生
乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺
12:59 2024/08/16
乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺

你可能感興趣

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返
12:00 2024/11/28
吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返
吳文忻爸爸｜前港姐吳文忻抗癌期間接父親猝逝噩耗　至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】
10:35 2024/11/11
吳文忻爸爸｜前港姐吳文忻抗癌期間接父親猝逝噩耗　至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】
乳癌復發｜抗癌勇士吳文忻赴泰接受免疫細胞治療　素顔近照曝光精神奕奕頭髮重生
17:54 2024/10/31
乳癌復發｜抗癌勇士吳文忻赴泰接受免疫細胞治療　素顔近照曝光精神奕奕頭髮重生
吳文忻 健康問題 健康養生 化療 乳癌

最高瀏覽

詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
急症室最長等候時間（05月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間12:05）
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩