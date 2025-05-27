TOPick會員有獎｜送你《私家偵探》電影換票證 (15份)(每份2張)

懸疑犯罪電影 《私家偵探》

6月12日隆重上映

一場埋藏於都市陰影中的真相追尋，即將展開

由天下一電影製作有限公司、北京無限自在文化傳媒股份有限公司攜手打造的犯罪懸疑電影《私家偵探》（Behind the Shadows），將於6月12日隆重上映。本片由鄭保瑞監製，李子俊、周汶儒聯合執導，並由鄧維弼、周耀山及傅文彬聯合監製，周汶儒執筆編劇，故事錯綜複雜、緊張刺激，將帶領觀眾踏上一場抽絲剝繭的查案之旅。電影頂級演員陣容匯聚，包括古天樂、周秀娜、劉冠廷、黃浩然、楊偲泳、張兆輝、黃詩棋、培永、蔡祥宇，更有關德輝友情客串，勢必掀起一場懸疑風暴。

故事大綱

一樁離奇的婚外情疑案，竟意外牽扯出駭人的連環兇殺！

歐陽偉業 (古天樂 飾) 是一名落魄的私家偵探，委託人都是找他處理通姦、尋人、寵物失蹤等微不足道的小案。這天他收到一宗「特別」的委託：一名旅行社老闆要求他調查自己的女朋友，而這名女子不是別人，竟是歐陽偉業的妻子關詠心 (周秀娜 飾)。



私家偵探習慣以冰冷的目光為客戶尋找真相，然而要面對自己的婚姻真相卻感到寸步難行。敵不過內心煎熬，歐陽偉業放棄正在進行的另一宗案件——為客戶尋找其失蹤未婚妻——的調查，前往酒店捉姦。沒想到最後婚姻保不住，客戶的未婚妻更在他離開現場後被殺，原以為的普通出軌事件竟演變成一場謀殺！負責調查這宗謀殺案的警員陳康民 (劉冠廷 飾)，同時是一位所有人眼中的好丈夫，發現遭同類型手法殺害的女 子不止一個，兇手極有可能是連環殺手。



歐陽偉業將線索交予陳康民後，發現自己已不知覺地陷於錯綜複雜的謎團之中，危機亦在重重迷霧中迫近。為阻止兇手殺害下一個目標，他必須憑藉專業偵探的直覺去力挽狂瀾。

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影片詳情

私家偵探 類型：懸疑 導演：李子俊、周汶儒 編劇：周汶儒 主演：古天樂、周秀娜、劉冠廷 產地：香港 語言：粵語 上映日期：2025年6月12日

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