校長專欄｜人生酸甜苦辣俱全學習成長講平衡　以勤為基教育孩子不宜太苦過甜

【保良局黃永樹小學/育兒理念/家長教育/中庸之道】宋代無門慧開禪師有一首詩：「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪；若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」春花秋月，夏風冬雪，猶如人生的四季分明，酸甜苦辣的生活自有規律，也是必經的過程。

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當下不少家長對育兒的理念偏向兩極：不是要求時刻拔高，就是要求放任平躺。這兩種極端的取向，都影響孩子的發展。試想想：如果你在考試前只顧吃喝玩樂，想必會讓孩子習慣耽於逸樂。相反，倘若在考試後仍然鞭策孩子用功，恐怕又會造成過重的壓力。早前，輪椅劍后余翠怡來到學校與同學分享她力抗懶惰引誘的心法，勉勵同學要思考：「今天的選擇會讓未來的我後悔嗎？」她啟發了我思考教育的自由絕非無原則的放縱，而是在適當引導下，讓每個孩子找到適合自己的成長節奏。

輪椅劍后分享 勉勵學生抗懶惰

雖知道甜酸苦辣，各有健康功能。甜的可解疲勞，酸的可助消化，苦的能夠解毒，辣的抗炎止痛。成長——講究的是平衡，而不是選擇性的缺失。中國人有一種「不時不食」的飲食智慧，背後便是教曉我們順應大自然的規律。讀書與遊戲也有規律，只有順應學期的規律中做應做的事，恰當地把握分寸，根本可以達到相得益彰的效果，毋須兩極的思維。

校園直擊︱輪椅劍后到保良局黃永樹小學開Talk 分享力抗懶惰心態用經歷勉勵學生堅持

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在貧窮的年代，讀書的機會難得，孩子們即使面對苦難也從不會抱怨學習是苦差。現代的孩子生活無憂，幸福滿滿反而令大家都過度甜蜜。我們不能活得太苦或過甜。日子太苦，以後做事就畏難、畏苦，難以持之以恆，更可能讓人失去對生活的熱情。相反，過甜的生活又可能使孩子失去動力，不思進取，失去面對挑戰的勇氣。

學習的規律其實是學習中庸之道：以勤為基礎，依循規律，不避甜苦。親愛的家長，不妨考慮讓你的孩子吃點苦日子，提煉他們勇猛精進的心志。有過這種歷練的人，即使日後生活中無糖，平淡無味，也可以領略箇中甜絲絲的味道。

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