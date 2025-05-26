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結業潮｜台灣過江龍Dazzling Cafe撤出香港　尖沙咀最後分店5.31結業　招牌蜜糖吐司掀打卡熱

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

台灣過江龍「貴婦下午茶」Dazzling Cafe撤出香港，尖沙咀最後分店5.31結業。

【結業潮】本港餐飲結業潮持續，由台灣名媛楊秀蓉一手創立，被稱為「貴婦下午茶」的Dazzling Cafe，亦未能獨善其身。餐廳早前在社交平台宣布，因租約期滿，位於尖沙咀最後一間香港分店將於5月31日起結業，結束在港長達11年的營運。

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Dazzling Cafe結業｜攻港11年 開業初期大排長龍

台灣名媛楊秀蓉2011年在台灣開設Dazzling cafe，餐廳以夢幻風格裝潢，並帶起一波蜜糖吐司熱，更助餐廳拓展海外版圖，一度於內地、香港、新加坡、加拿大、馬來西亞設有加盟店，海外加盟店最高紀錄達30間。不過，受到疫情衝擊，主理人楊秀蓉於2020年起全面暫停其餐飲版圖。

Dazzling cafe自2014年於尖沙咀THE ONE開設首家分店，其蜜糖吐司一度引發打卡熱，門外經常大排長龍。餐廳其後於2016年於銅鑼灣皇室堡開設第2間分店。

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Dazzling Cafe結業｜尖沙咀最後分店5月底結業

然而，一場疫情令經營環境改變，餐廳於2023年8月宣布，因租約期滿，同年8月底結束銅鑼灣分店，並稱將「物色其他鋪位，期待再次以全新主題與大家見面」。

今次尖沙咀分店宣布因租約期滿，將於端午節（5月31日）結束營業，意味餐廳在港正式撤出香港市場，有食客在帖文留言大表不捨，稱「最後一家也沒了⋯還好去年有去香港吃到⋯」、「又執一間」。

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