  • 27°C
香港時間：2025526日 (一) 13:29

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚， 哥哥1句話讓妹妹淚崩。

【謝安琪/張繼聰/大仔張瞻/IB課程/英基啟新書院】謝安琪張繼聰大仔張瞻昨日 (25日)舉行畢業中學典禮，謝安琪在IG感性寫下長文「成長每一步都是珍貴禮物」，而哥哥一句話更讓妹妹淚流滿面，甚至連最喜歡的美味點心都吃不下。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
媽媽重返職埸｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步

謝安琪兒子｜謝安琪感動落淚

英基啟新書院（ESF Renaissance College）的禮堂中，謝安琪與張繼聰並肩而坐，看著身穿畢業袍的兒子緩緩步入會場。謝安琪在IG上分享了當日的感受，坦言自己眼眶泛紅，視線模糊，悄悄拭去淚水。她回想起第一次帶兒子來到這所學校的情景——那時的他還是個稚嫩的孩子，牽著她的手，帶著一絲不情願卻又乖巧地聽著校長的介紹。轉眼間，當年那個「踢著小短腿」的小男孩，已蛻變成台上那位挺拔自信的少年。

謝安琪感性寫道：「時光彷彿重疊，我彷彿又看見第一次帶他來到這裡的場景。」這句話道出了父母在孩子成長過程中既驕傲又不捨的複雜心情。從初入校園的懵懂孩童，到如今即將邁向新階段的青年，兒子的每一步成長都深深觸動了這對父母的心。

點擊圖片放大
+11
+10

謝安琪兒子｜兄妹結伴上學成珍貴回憶

畢業典禮後的晚餐時，張瞻對妹妹說：「我中學畢業了，以後不能陪你一起搭車上學了⋯⋯」這句話讓妹妹瞬間淚流滿面，甚至連最愛的點心也無心享用。多年來，兄妹倆結伴上學的時光，成為他們之間最珍貴的回憶。謝安琪在文中感嘆，這份兄妹感情是孩子們成長中最動人的篇章。每天早晨看著他們一同出門上學的背影，也是她眼中每天早上最實在的幸福，難怪妹妹哭成淚人。

謝安琪兒子｜繼續陪伴兒子探索

帖文最後，謝安琪以「瞻瞻」暱稱呼喚兒子，祝賀他完成人生中這一重要階段。她寫道：「你每一步的成長，都是我們最珍貴的禮物。」她和張繼聰承諾，將繼續陪伴兒子探索未來的道路，一同欣賞生命的各種美好。同時，他們也幽默地表示，要努力成為「超有型老爸老媽」，讓兒子每次想起父母都感到驕傲。

「瞻瞻」的畢業帖文，一眾好友如胡杏兒陳敏之陸浩明蕭唯展等送上祝福，「恭喜！時間過得太快了」、「時間過得飛快⋯原來哥哥咁大個！媽媽寫既呢段字可以改成歌詞了」、「詹詹！叻仔大個仔」。

點擊圖片放大
+13
+12

國際學校｜英基學校協會

英基學校協會是香港最大規模的國際教育團體，港島區有一間幼稚園——英基國際幼稚園（曉新）；小學包括白普理小學、清水灣小學、己連拿小學、堅尼地小學、山頂小學、鰂魚涌小學；中學則有港島中學、英皇佐治五世學校、南島中學、西島中學。英基在九龍區有兩所小學，分別是畢架山小學及九龍小學；新界區分別是沙田學院及沙田小學，另有4所幼稚園。

英基學生在IB文憑試表現出色，每年都有多人考獲45分滿分，2024年共誕17名IB狀元。

年級：小學及中學

入學申請：家長可以提交一份網上申請，去申請英基小學或中學、智新書院或啟新書院的本學年或下一學年。英基國際幼稚園的K1、英基小學、英基智新書院或啟新書院的Year 1和Year 7的中央招生申請將於9月開放；其他年級則全年接受申請。

學費詳情：

年級/學校2025/26學年學費*
小學（Year 1-6）港幣$139,000
中學（Year7-10）
（10年級於2025/26學年取消資助）		港幣$181,100
中學（Year 11）（獲資助課程）港幣$159,400
中學（Year 12-13）（獲資助課程）港幣$167,600
英基賽馬會善樂學校Year 1–6：港幣$139,000
Year 7–9：港幣$181,100
Year 10–11：港幣$159,400
Year 12-13：港幣$167,600

*以上建議學費以教育局最終批准為準。另外，英基需付不可退還建校費，由$3,800-$38,000不等，詳見英基學校網頁

更多相關內容︰

名人校友︱謝安琪返母校恩主教書院緬懷與同學廿載情　Band1英中重培育學生互愛自律

星二代｜7歲張靖參加跳舞比賽奪冠軍　謝安琪靠1招提升子女自信心：要適當讚美

明星親子｜謝安琪為長子張瞻快成年感觸　Kay：父母要放手讓子女走自己的路

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

IBDP讀醫攻略｜英、港讀醫課程架構、學費、收生成績大差異！即睇兩地醫學院收生要求
12:42 2025/01/27
IBDP讀醫攻略｜英、港讀醫課程架構、學費、收生成績大差異！即睇兩地醫學院收生要求
IB考試攻略｜專家教IB應試最後備戰6大策略　每科重點制訂溫習＋模擬考試時間
14:31 2025/03/10
IB考試攻略｜專家教IB應試最後備戰6大策略　每科重點制訂溫習＋模擬考試時間
IB尖子攻略｜姚焯菲備考IB文憑試5大貼士　學霸Chantel報讀全球百大名校想修呢一科
20:34 2025/03/19
IB尖子攻略｜姚焯菲備考IB文憑試5大貼士　學霸Chantel報讀全球百大名校想修呢一科
新校進駐︱Stamford American School今年第三季進駐西九龍　 7.5萬平方尺新校舍為高中生設IB課程
15:04 2025/03/21
新校進駐︱Stamford American School今年第三季進駐西九龍　 7.5萬平方尺新校舍為高中生設IB課程
AI學習利弊｜IB學生利用人工智能輔助備試　專家：過分依賴恐削思考能力
08:30 2025/05/20
AI學習利弊｜IB學生利用人工智能輔助備試　專家：過分依賴恐削思考能力
IB考試攻略｜3大IB應試攻略無懼生物科新卷挑戰　宜增生物實驗經驗善用數據分析
09:00 2025/04/02
IB考試攻略｜3大IB應試攻略無懼生物科新卷挑戰　宜增生物實驗經驗善用數據分析

你可能感興趣

IBDP讀醫攻略｜英、港讀醫課程架構、學費、收生成績大差異！即睇兩地醫學院收生要求
12:42 2025/01/27
IBDP讀醫攻略｜英、港讀醫課程架構、學費、收生成績大差異！即睇兩地醫學院收生要求
IB考試攻略｜專家教IB應試最後備戰6大策略　每科重點制訂溫習＋模擬考試時間
14:31 2025/03/10
IB考試攻略｜專家教IB應試最後備戰6大策略　每科重點制訂溫習＋模擬考試時間
IB尖子攻略｜姚焯菲備考IB文憑試5大貼士　學霸Chantel報讀全球百大名校想修呢一科
20:34 2025/03/19
IB尖子攻略｜姚焯菲備考IB文憑試5大貼士　學霸Chantel報讀全球百大名校想修呢一科
謝安琪 張繼聰 IB 國際學校 英基 啟新書院 爸媽心聲 家庭教育 星二代 IB

最高瀏覽

詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
急症室最長等候時間（05月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間12:05）
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩