星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩

【謝安琪/張繼聰/大仔張瞻/IB課程/英基啟新書院】謝安琪與張繼聰大仔張瞻昨日 (25日)舉行畢業中學典禮，謝安琪在IG感性寫下長文「成長每一步都是珍貴禮物」，而哥哥一句話更讓妹妹淚流滿面，甚至連最喜歡的美味點心都吃不下。

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謝安琪兒子｜謝安琪感動落淚

在英基啟新書院（ESF Renaissance College）的禮堂中，謝安琪與張繼聰並肩而坐，看著身穿畢業袍的兒子緩緩步入會場。謝安琪在IG上分享了當日的感受，坦言自己眼眶泛紅，視線模糊，悄悄拭去淚水。她回想起第一次帶兒子來到這所學校的情景——那時的他還是個稚嫩的孩子，牽著她的手，帶著一絲不情願卻又乖巧地聽著校長的介紹。轉眼間，當年那個「踢著小短腿」的小男孩，已蛻變成台上那位挺拔自信的少年。

謝安琪感性寫道：「時光彷彿重疊，我彷彿又看見第一次帶他來到這裡的場景。」這句話道出了父母在孩子成長過程中既驕傲又不捨的複雜心情。從初入校園的懵懂孩童，到如今即將邁向新階段的青年，兒子的每一步成長都深深觸動了這對父母的心。

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謝安琪兒子｜兄妹結伴上學成珍貴回憶

畢業典禮後的晚餐時，張瞻對妹妹說：「我中學畢業了，以後不能陪你一起搭車上學了⋯⋯」這句話讓妹妹瞬間淚流滿面，甚至連最愛的點心也無心享用。多年來，兄妹倆結伴上學的時光，成為他們之間最珍貴的回憶。謝安琪在文中感嘆，這份兄妹感情是孩子們成長中最動人的篇章。每天早晨看著他們一同出門上學的背影，也是她眼中每天早上最實在的幸福，難怪妹妹哭成淚人。

謝安琪兒子｜繼續陪伴兒子探索

帖文最後，謝安琪以「瞻瞻」暱稱呼喚兒子，祝賀他完成人生中這一重要階段。她寫道：「你每一步的成長，都是我們最珍貴的禮物。」她和張繼聰承諾，將繼續陪伴兒子探索未來的道路，一同欣賞生命的各種美好。同時，他們也幽默地表示，要努力成為「超有型老爸老媽」，讓兒子每次想起父母都感到驕傲。

「瞻瞻」的畢業帖文，一眾好友如胡杏兒、陳敏之、陸浩明、蕭唯展等送上祝福，「恭喜！時間過得太快了」、「時間過得飛快⋯原來哥哥咁大個！媽媽寫既呢段字可以改成歌詞了」、「詹詹！叻仔大個仔」。

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國際學校｜英基學校協會

英基學校協會是香港最大規模的國際教育團體，港島區有一間幼稚園——英基國際幼稚園（曉新）；小學包括白普理小學、清水灣小學、己連拿小學、堅尼地小學、山頂小學、鰂魚涌小學；中學則有港島中學、英皇佐治五世學校、南島中學、西島中學。英基在九龍區有兩所小學，分別是畢架山小學及九龍小學；新界區分別是沙田學院及沙田小學，另有4所幼稚園。

英基學生在IB文憑試表現出色，每年都有多人考獲45分滿分，2024年共誕17名IB狀元。

年級：小學及中學

入學申請：家長可以提交一份網上申請，去申請英基小學或中學、智新書院或啟新書院的本學年或下一學年。英基國際幼稚園的K1、英基小學、英基智新書院或啟新書院的Year 1和Year 7的中央招生申請將於9月開放；其他年級則全年接受申請。

學費詳情：

年級/學校 2025/26學年學費* 小學（Year 1-6） 港幣$139,000 中學（Year7-10）

（10年級於2025/26學年取消資助） 港幣$181,100 中學（Year 11）（獲資助課程） 港幣$159,400 中學（Year 12-13）（獲資助課程） 港幣$167,600 英基賽馬會善樂學校 Year 1–6：港幣$139,000

Year 7–9：港幣$181,100

Year 10–11：港幣$159,400

Year 12-13：港幣$167,600

*以上建議學費以教育局最終批准為準。另外，英基需付不可退還建校費，由$3,800-$38,000不等，詳見英基學校網頁

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